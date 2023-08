Stasera in tv, 5 film e programmi di lunedì 21 agosto 2023

Cosa guardare oggi, lunedì 21 agosto 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Il giovane Montalbano 2 (21.25, Rai 1)

Rai 1 ripropone un'altra puntata della seconda stagione de "Il giovane Montalbano", dal titolo "La stanza numero due". La vicenda si apre con il protagonista e Livia che, nel bel mezzo di una passeggiata, assistono allo scoppio di un rogo, avvenuto all'hotel Riviera. Montalbano prova a salvare l'unico ospite intrappolato nella struttura, ma il suo tentativo fallisce. Attraverso le indagini si scopre che l'incendio è stato di natura dolosa. Ma chi è stato il responsabile di tale azione?

Mondiali di atletica leggera (21.00, Rai 2)

Terza serata in compagnia dei mondiali di atletica leggera, in diretta dal Centro nazionale di atletica di Budapest (Ungheria). L'odierna giornata offre quattro finali: il salto triplo maschile; il lancio del disco maschile; 110 metri ostacoli maschili; 100 metri femminili. La prima serata prevede inoltre le semifinali del 400 metri femminili. La telecronaca è di Franco Bragagna, con il commento di Stefano Tilli e Guido Alessandrini.

Frankenstein Junior (21.35, Nove)

Il miglior film di Mel Brooks, cult del cinema comico, parte dal "Frankenstein" del 1931 e, attraverso un bellissimo bianco e nero, mette in fila una lunga catena di personaggi e sequenze entrate nella storia del cinema di genere. Frederick Frankenstein - erede dell'illustre barone - è uno scienziato che lavora in una università americana. Alla morte del suo noto parente, giunge in Transilvania dove finisce per ripetere l'esperimento del barone; ma il suo servo Igor combina un pasticcio, quando preleva il cervello di un folle.

All'inseguimento della pietra verde (21.25, Rete 4)

"All'inseguimento della pietra verde" è uno dei migliori epigoni di "Indiana Jones", un ottimo film d'avventura, non a caso firmato da un regista come Robert Zemeckis, che dirige Michael Douglas, Kathleen Turner e Danny DeVito. Partendo da New York, la scrittrice Joan Wilder si dirige in Colombia, per ritrovare Elaine, la sorella rapita da due criminali che chiedono un anomalo riscatto: una mappa che dovrebbe condurre ad un prezioso smeraldo. Sul luogo Joan incontra l'avventuriero Jack, che le aiuterà nei suoi intenti.

Genius Loci (21.15, Rai 5)

Per la serie Doc is Life Rai 5 propone oggi in prima serata il documentario "Genius Loci", attraverso il quale Mateo Faccendo attraversa la Russia, la Mongolia, la Cina, il Nepal e l'India. Il dichiarato intento dell'operazione è quello di restituire l'essenza di quei luoghi; e lo fa associando l'unione di diverse culture e tradizioni, in un viaggio tra spiritualità e materia. Il progetto è stato lodato e premiato al Festival Internazionale del Documentario "Visioni dal mondo".