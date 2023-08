Stasera in tv, 5 film e programmi di lunedì 7 agosto 2023

Cosa guardare oggi, lunedì 7 agosto 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Il giovane Montalbano (21.25, Rai 1)

Da qualche settimana Rai 1 sta trasmettendo ogni lunedì in prima serata le repliche della serie "Il giovane Montalbano". La puntata di questa sera, dal titolo "Sette lunedì" Salvo Montalbano (Michele Riondino) è in procinto di partire per una vacanza in Provenza insieme a Livia (Sarah Felberbaum). Ma un parricidio e inquietanti avvenimenti frenano i progetti: qualcuno sta sacrificando animali. Il piano viene attuato per sette settimane consecutive, rigorosamente di lunedì e alle prime ore del nuovo giorno.

Che Todd ci aiuti (21.20, Rai 2)

Il premio Oscar Marcia Gay Harden e Skylar Astin sono rispettivamente madre e figlio nella nuova serie di Rai 2. Lei è Margaret, titolare puntigliosa di uno studio legale; lui è Todd, investigatore geniale quanto indisciplinato. SI ritroveranno a lavorare fianco a fianco. Questa sera la rete trasmette tre episodi per altrettanti complessi casi da risolvere.

Flashdance (21.25, Rete 4)

Un cult movie soprattutto per la generazione di spettatrici cresciute a pane e anni '80. La storia è nota ai più: a Pittsburgh, la 19enne Alex fa l'operaia metallurgica ed è patita di danza. Si esibisce in numeri flashdance in un locale notturno, in modo da arrotondare lo stipendio, ma il suo sogna di diventare una ballerina professionista. La condizione sociale è limitata, ma troverà sia l'amore sia la strada che spiccare il volo come ballerina. Scritta da Giorgio Moroder e Keith Forsey e cantata da Irene Cara, la canzone omonima che accompagna le immagini del film è diventata un vero tormentone.

Atlantide Files (21.15, La7)

"Atlantide Files" raccoglie alcuni speciali che hanno caratterizzato le recenti puntate di "Atlantide - Storie di uomini e di mondi", il programma di approfondimento culturale condotto a partire dal 2017, e fino alla sua recente scomparsa, da Andrea Purgatori. L'argomento di questa sera è la bomba atomica, con la messa in onda dei documentari "Hiroshima 75 anni dopo" e "Bomba atomica - La grande sfida").

Ferrante Fever (Rai Storia, 21.15)

Documentario incentrato sulla celebre scrittrice Elena Ferrante. Già autrice di romanzi come "L'amore molesto", "I giorni dell'abbandono" e "La figlia oscura", è salita alla ribalta mondiale con la saga de "L'amica geniale", diventata poi una serie televisiva di successo. Ma chi è Elena Ferrante, l'autrice che nessuno ha mai visto? Il film documentario in onda su Rai Storia parte dagli Stati Uniti e giunge nelle strade di Napoli, attraversa i luoghi al centro delle sue opere e incontra testimoni d'eccezione.