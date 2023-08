Stasera in tv, 5 film e programmi di martedì 15 agosto 2023

Cosa guardare oggi, martedì 15 agosto 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Il Gattopardo (21.25, Rai 1)

Palma d'Oro al Festival di Cannes e grande successo al botteghino per uno dei film più celebri della storia del cinema italiano, tratto dal capolavoro letterario di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. In occasione del 60° anniversario, Rai 1 trasmette il film di Luchino Visconti nella versione recentemente restaurata dalla Cineteca di Bologna. La vicenda parte nel maggio del 1860 e, parallelamente allo sbarco in Sicilia del principe di Garibaldi, il principe di Salina, don Fabrizio Corbera, assiste al disfacimento dell'aristocrazia borbonica l’avvento del Regno d’Italia. Eccezionale il cast: Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, Paolo Stoppa, Rina Morelli, Lucilla Morlacchi, Romolo Valli, Mario Girotti, Pierre Clémenti, Serge Reggiani, Maurizio Merli, Giuliano Gemma.

Pallavolo Femminile: Italia-Romania (21.20, Rai 3)

Al via oggi il Campionato Europeo di volley femminile 2023. Le campionesse in carico dell'Italia sfidano la Romania, nella splendida cornice dell’Arena di Verona, partirà nella difesa del titolo conquistato due anni sfidando la Romania nel primo match valido per la fase a gironi. La manifestazione di svolgerà, fino al 3 settembre, in diverse città europee e vedrà la partecipazione di 24 squadre del vecchio continente. L'Italia si presenta al varco come una delle maggiori candidate al titolo.

East New York (21.20, Rete 4)

Terzo appuntamento con la serie che racconta le storie degli ufficiali e gli investigatori di un distretto del NYPD, a Brooklyn. Nell'episodio dal titolo "Risarcimenti" un detenuto, condannato all'ergastolo, riesce ad evadere e vuole adesso incontrare il vice ispettore Regina Haywood, responsabile della sua cattura. In "Il tribunale della strada" un bambino scompare. Per ritrovarlo la Haywood suggerisce a Yenko di servirsi di un suo gancio come testimone.

L'uomo che sussurrava ai cavalli (21.20, Canale 5)

Robert Redford dirige e interpreta un fluviale film dal respiro classico, tratto dall'omonimo romanzo di Nicholas Evans. Un tragico incidente stravolge la vita di Grace, una quattordicenne appassionata di equitazione. Mentre cavalca il suo amato Pilgrim, ha un incidente che le costa una gamba e la getta in una spirale di tristezza. Il cavallo, ferito e traumatizzato, sembra destinato a una fine crudele. Ma Annie, la madre di Grace, non si arrende e parte alla ricerca di un “sussurratore”, l’unico che possa salvare l’animale e restituire speranza alla figlia. Nel cast del film troviamo anche Kristin Scott Thomas, Sam Neil e una giovanissima Scarlett Johansson.

Remember (21.15, Rai 5)

Atom Egoyan - già regista di film come "Il dolce domani" e "Il viaggio di Felicia" - dirige Christopher Plummer e Bruno Ganz in un thriller sugli orrori della storia. Zev e Max sono due amici di vecchia data, sopravvissuti all’Olocausto, ma oggi il tempo e la malattia li stanno consumando. Zev soffre di Alzheimer e Max è costretto su una sedia a rotelle. Prima di morire, i due decidono di compiere un’ultima missione: trovare e uccidere il comandante nazista che ha sterminato le loro famiglie. Zev parte da solo, seguendo le indicazioni di Max, e si mette sulle tracce del loro nemico. Ma il viaggio nasconde delle sorprese enormi.