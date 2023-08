Stasera in tv, 5 film e programmi di martedì 8 agosto 2023

Cosa guardare oggi, martedì 8 agosto 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Rai 1 propone un film del 2021 che vede la grande Ellen Burstyn interpretare un'anziana donna che, costretta da un inconveniente a soggiornare in una residenza per anziani, scoprirà che la terza età può ancora regalare momenti indimenticabili e, forse, addirittura l'amore. Il lungometraggio è soprattutto un inno ottimista alla terza età. Da segnalare anche la partecipazione (l'ultima prima della sua scomparsa) di James Caan.

Filorosso (21.20, Rai 2)

Seconda edizione del programma di approfondimento di Rai 2 che, anche quest'anno, ha sostituito "Cartabianca" nei palinsesti televisivi della rete, con una grande novità: la celebre giornalista Manuela Moreno ha sostituito Giorgio Zanchini e Roberta Rei, al timone della prima edizione. Gli argomenti vanno dall'economia ai problemi sociali. Come stanno trascorrendo l'estate gli italiani? Questa è una delle domande cardine del programma, che apre però finestre anche sul resto del mondo.

Trofeo Silvio Berlusconi: Monza-Milan (21.00, Canale 5)

In diretta dallo UPower Stadium di Monza, va in onda la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, a quasi due mesi dalla sua scomparsa. Ad affrontarsi sono il Milan, squadra della quale Berlusconi fu presidente per 31 e ben 29 trofei vinti (tra i quali cinque Champions League), e il Monza, che acquistò nel 2018 quando era in serie B e portò in serie A (traguardo mai raggiunto prima dalla squadra) nel 2022. Prima della partita si esibisce il gruppo musicale Il Volo.

Ferie d'agosto (21.00, Cine 34)

Uscito nelle sale cinematografiche nel 1996, "Ferie d'agosto" è diventato negli anni un piccolo classico del periodo estivo. Il film segue due gruppi di persone in vacanza sull'isola di Ventotene: una compagnia è snob e intellettuale, l'altra estroversa e volgare. I nutriti gruppi saranno costretti da una convivenza che farà emergere tutto il loro meglio, ma soprattutto il peggio che li caratterizza. Il cast è ricchissimo: Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Ennio Fantastichini, Laura Morante, Gigio Alberti, Piero Natoli, Antonella Ponziani, Paola Tiziana Cruciani, Rocco Papaleo.

The Specials - Fuori dal comune (21.15, Rai 5)

I registi Olivier Nakache e Eric Toledano, saliti alla ribalta mondiale con il successo di "Quasi amici" dirigono Vincent Cassel e Reda Kateb in un film che segue Malik e Bruno, amici e colleghi, impegnati in due organizzazioni non-profit, che attraversano la città di Parigi prendendosi cura di tanti ragazzi affetti da autismo. Ne esce una commedia gentile ed emozionante, divertente e dai nobili intenti.