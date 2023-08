Stasera in tv, 5 film e programmi di giovedì 12 agosto 2023

Cosa guardare oggi, sabato 12 agosto 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Agente speciale 117 al servizio della Repubblica - Missione Cairo (21.20, Rai 3)

Primo capitolo di una trilogia che rivisita, in chiave comica, il personaggio di OS 117, sorta di James Bond francese, nato dalla penna di Jean Bruce. Datato 2006, i nomi coinvolti in questo progetto sono quelli responsabili del successo mondiale di "The Artist": Michel Hazanavicius alla regia e i due attori protagonisti Jean Dujardin e Bérénice Bejo. Ambientato in Egitto, il film risulta godibilissimo grazie al mix di intrighi, ritmo e leggerezza, impreziosito da un attore di grande classe.

Troppo forte (21.25, Rete 4)

Rete 4 propone un film diretto e interpretato da Carlo Verdone: l'attore romano veste i panni del borgataro Oscar, che sogna un futuro nel mondo del cinema. Per raggiungere un produttore che conta finge uno strambo incidente, ma non tutto va come previsto. La conoscenza di una giovane attrice gli insegnerà forse qualcosa. Dopo la messa in onda del film, Rete 4 trasmette, dalle 23.55 circa, "Un sacco bello", primo e apprezzato lavoro da regista di Verdone.

Cagliari-Palermo (21.15, Italia 1)

A una settimana esatta dall'inizio del campionato di serie A 2023-2024, va in scena la seconda giornata dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Preceduta da Bari-Parma, Italia 1 trasmette in prima serata la sfida tra il Cagliari, neopromosso in serie A e allenato da Claudio Ranieri, e il Palermo, che milita invece in serie B ed è allenato da Eugenio Corini. In contemporanea, il canale 20 trasmette Verona-Ascoli, altra gara dei 32esimi.

Bruno Barbieri - 4 Hotel (21.30, Tv8)

Nella puntata di questa sera del suo "4 hotel", lo Chef Bruno Barbieri visita quattro strutture alberghiere della Calabria: il Palazzo Mottola e il Borghetto, con sede a Tropea, l'hotel Porto Pirgos di Parghelia e l'hotel Santa Chiara a Capo Vaticano. Soltanto uno degli hotel in gara vincerà la puntata calabrese.

Pietro Maso - Io ho ucciso (21.25, Nove)

Come spesso capita, Nove dedica la prima serata del sabato sera a un caso di cronaca che hanno monopolizzato l'attenzione mediatica negli ultimi decenni. Il documentario in onda questa sera è incentrato su Pietro Maso. A Montecchia di Crosara (provincia di Verona) uccise con tre amici i suoi genitori, in modo da intascare l'eredità. La condanna fu di 30 anni. Uscito di prigione nel 2013, circa tre anni dopo fu stato indagato per tentata estorsione, ai danni delle sorelle.