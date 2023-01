Stasera in tv, 5 film e programmi di sabato 7 gennaio 2023

Con Carlo Conti e Maria De Filippi, sia la Rai che Mediaset sganciano pezzi da 90 per arricchire i palinsesti televisivi. Ma le proposte del piccolo schermo vanno oltre: dal ritorno delle Città segrete di Corrado Augias alla sempre ricca offerta di film.

Tali e quali (21.25, Rai 1)

Dopo il successo delle prime due edizioni torna a partire da questa sera lo spin-off di "Tale e quale show", condotto come sempre da Carlo Conti. Persone comuni pronte ad imitare alla perfezione cantanti del panorama italiano e internazionale. Confermati i tre giudici, Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello; ma tornano anche, a furor di popolo, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, saliti alla ribalta con imitazioni tanto improbabili quanto divertenti.

Città segrete (21.45, Rai 3)

Il programma con Corrado Augias torna oggi su Rai 3 con la prima di tre serate evento. Luoghi, viaggi, protagonisti e qualche mistero contenuti in racconti e interessanti reportage. Sono due le città protagoniste di questa edizione: "New York", alla quale sarà dedicata una seconda puntata (7 gennaio) e Torino, al centro dell'appuntamento del 14 gennaio.

Gran Torino (21.25, Rete 4)

Uscito nel 2008, è una sorta di summa del Clint Eastwood regista. Rimasto vedovo, il pensionato Walter Kowalski vive solo con la cagna Daisy e l'auto Gran Torino. Un giorno fa amicizia con un giovane vicino di casa di etnia asiatica Hmong: metterà in discussione alcune sue certezze. Film stilisticamente impeccabile e dalla statura classica, "Gran Torino" racchiude una serie di tematiche di primaria importanza. Opera che spazia dalla giovinezza alla vecchiaia, dalla vita alla morte, è un monumento dell'Eastwood cineasta e personaggio: tra gli esiti più alti del cinema degli anni 2000.

C'è posta per te (21.20, Canale 5)

Maria De Filippi inaugura questa sera l'edizione numero 26 del suo storico programma. Il format non ha bisogno di troppe presentazioni: persone comuni chiedono aiuto alla redazione dello show con l'intento di ritrovare persone care, riconquistare amori ed amicizie o, semplicemente, fare sorprese ai proprio affetti. Ospiti di questo primo appuntamento sono l'attrice Chjarlize Theron e Massimo Ranieri.

Ladyhawke (21.25, Nove)

Diretto da Richard Donner e interpretato da Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer e Rutger Hauer, "Ladyhawke" è uno dei fantasy più amati degli anni '80. Siamo nella Francia del XIII secolo. Un cattivo vescovo feudale si innamora di Isabella d'Angiò, ma la donna è impegnata con Etienne, il capo delle guardie. Le ire del vescovo sfociano così in una maledizione per la coppia di innamorati: lui viene trasformato in un lupo di notte, lei in un falco di giorno. Riusciranno ad amarsi, nonostante tutto?