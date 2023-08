Stasera in tv, 5 film e programmi di venerdì 18 agosto 2023

Cosa guardare oggi, venerdì 18 agosto 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

The Hateful Height (21.20, Rai 3)

Dopo la guerra civile americana, il cacciatore di taglie John Ruth viaggia su una diligenza in compagnia di Daisy Domergue, sua prigioniera. I due sono diretti verso Red Rocket, dove la donna dovrebbe essere giustiziata. Una tempesta di neve li costringe a fermarsi nel Wyoming dove, pian piano, entreranno in scena alcuni personaggi. I colpi di scena non si conteranno. Dopo "Django Unchained" Quentin Tarantino dirige il sue secondo western di fila, molto diverso dal suo predecessore. "The Hateful Eight" non nasconde la sua origine teatrale, ma nei frangenti migliori l'occhio prettamente filmico di Tarantino trova momenti molto riusciti e un discorso generale sulla complessità della natura dell'essere umano.

Vi presento Christopher Robin (21.30, Canale 5)

Il film di Simon Curtis si addentra nelle dinamiche della relazione tra A.A. Milne, celebre autore di libri per bambini, e suo figlio Christopher Robin. I giocattoli del bambino sono stati d'ispirazione per l'uomo nella creazione del meraviglioso universo di Winnie the Pooh. Lo scrittore era in forte crisi, traumatizzato dalla sua esperienza in trincea durante la Prima Guerra Mondiale. Inevitabile il paragone tra questo film, del 2017, e "Ritorno al Bosco dei 100 Acri", uscito l'anno successivo.

Un mercoledì da leoni (21.10, Rai Movie)

I giovani Jack, Matt e Leroy sono patiti per il surf e, nell'estate del '62, attendono la "grande onda". Con l'arrivo dell'età adulta (uno di loro va in Vietnam) le cose cambiano. Si ritroveranno molti anni dopo. La trama, la locandina e l'inizio del film potrebbero far pensare ad uno spensierato coming of age, ma la pellicola di John Milius si rivela man mano come una elegia sull'amicizia, tra straordinarie riprese acquatiche e una malinconia sul tempo che passa che non può non emozionare.

The Untouchables - Gli intoccabili (21.00, Iris)

Il regista Brian De Palma - noto anche come uno dei maestri del thriller postmoderno - ambienta "The Untouchables - Gli intoccabili" nella Chicago degli anni ’30, in pieno proibizionismo. Il leggendario Al Capone fa la voce grossa sul commercio clandestino. Ad indagare su di lui troviamo l’agente federale Eliot Ness, spalleggiato dal poliziotto Jimmy Malone. Ricchissimo il cast di questo celebre film del 1987: Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy Garcia.

Braci By Barù - Beach Edition (22.00, Food Network)

Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona è meglio conosciuto come Barù, nipote di Costantino della Gherardesca. Noto al grande pubblico grazie a "Pechino Express 2012" e al "Grande Fratello Vip 2021", gli appassionati di cucina lo avevano invece visto come giudice di "Cuochi e fiamme", nel 2017. Da oggi, 18 agosto, va in onda la versione estiva del suo "Braci By Barù", dove al calore stagionale si aggiunge quello delle braci. In ogni puntata Barù sarà affiancato da un ospite speciale, per deliziosi piatti a quattro mani.