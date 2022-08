Stasera in tv, 5 film e programmi in onda domenica 7 agosto 2022

La serata di domenica 7 agosto 2022 ci permette di spaziare tra generi e diverse possibili visioni. Che si voglia guardare un film o una serie tv, una partita di calcio o un programma, l’offerta si prefigge il compito di venire incontro al telespettatore.

NCIS: Los Angeles 13 (21.05, Rai 2)

La prima serata di Rai 2 vede il ritorno di “NCIS: Los Angeles”, una serie tv molto amata giunta alla sua tredicesima stagione. La trama segue le attività della divisione NCIS: una squadra che deve intercettare e permettere la cattura di criminali che minacciano la sicurezza nazionale. Il protagonista è il brillante G. Callen, uomo tormentato da una giovinezza misteriosa. Ad interpretarlo è Chris O’Donnell. Qui le anticipazioni della puntata di stasera.

Kilimangiaro Estate (21.20, Rai 3)

Nella puntata serale dello show dedicato ai viaggi, Camila Raznovich ospita la scrittrice Valeria Perrella, che ci parla del suo ultimo libro, ambientato nella Pompei della pre-eruzione. Fiore all’occhiello dello show sono come sempre i servizi che ci mostrano meraviglie dalle parti più disparate del mondo. Stasera vediamo la Turchia, il Senegal e le favolose isole della Tanzania.

Contra – La parte avversa (21.20, Canale 5)

Per la sua prima serata televisiva Canale 5 offre “Contra – La parte avversa”, una commedia inedita tedesca, remake del film francese “Quasi nemici - L’importante è avere ragione”. Diretto da Sönke Wortmann, è la storia della studentessa di origini marocchine Naima che ha come sogno quello di diventare avvocato. Un giorno arriva tardi a lezione e il professor Pohl la apostrofa con dei termini xenofobi. Le parole dell’uomo vengono riprese da alcuni studenti e il video diventa in breve tempo virale. Il preside della facoltà invita allora Pohl ad aiutare Naima per alcuni dibattiti. La sua reputazione verrà risanata?

Monza-Frosinone (21.15, Italia 1)

Ad una settimana dall’inizio del campionato di calcio italiano, alcune squadre di serie A scaldano i motori affrontando il primo turno di Coppa Italia. È il caso del Monza, che quest’anno fa il suo debutto assoluto nella massima serie. L’ambiziosa squadra guidata da Giovanni Stroppa affronta questa sera il Frosinone, ottava classificata allo scorso campionato di serie B.

Anna Karenina (21.00, Iris)

Il romanzo di Lev Tolstoj ha avuto nel corso del tempo una quantità innumerevole di adattamenti per il cinema e la televisione. Il regista Joe Wright, ha nei suoi migliori lavori (vedi Espiazione, tratto dal libro di Ian McEwan) dato prova di solidità ed eleganza. Succede anche con “Anna Karenina”, coadiuvato da una Keira Knightley in una delle sue migliori prove. Rispetto ai precedenti adattamenti, in questo caso Wright fornisce una rilettura in chiave teatrale che sa essere al contempo fedele ma non scontata.