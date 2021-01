Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 1° gennaio 2021

Stasera in tv, cosa guardare venerdì 1° gennaio 2021? I principali canali televisivi offrono diverse proposte ai telespettatori italiani chiamati a restare in casa nel primo giorno del nuovo anno. Dallo show in diretta su Rai Uno che vedrà protagonista il ballerino Roberto Bolle e tanti ospiti ai film che rientrano nel tema delle feste natalizie, di seguito troverete la guida completa dei programmi a partire dalla prima serata.

Se preferite invece una visione più interattiva, qui trovate tutte le dritte per sfruttare al meglio film e serie tv presenti sulle piattaforme Netflix, Amazon e Disney Plus. Qui, invece, il calendario completo delle trasmissioni più attese durante la durata complessiva di queste vacanze natalizie.

Di seguito, la programmazione completa prevista stasera in tv.

Stasera in tv su Rai1

21:25 - Roberto Bolle - Danza con Me

23:55 - TG1 60 Secondi

23:58 - Roberto Bolle - Danza con Me

00:15 - Overland 21 Danimarca: tra storia, fiabe e leggenda

01:10 - Rai - News24

Stasera in tv su Rai2

21:05 - Alvin Superstar 4 - Nessuno ci può fermare

22:45 - I tre moschettieri

00:30 - O anche no

01:00 - The Last Witch Hunter

02:30 - Last Knights

Stasera in tv su Rai3

21:20 - C' est la vie! - Prendila come viene

23:20 - TG3

23:32 - Meteo 3

23:35 - Achille Tarallo Prima Visione Tv

01:20 - Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:30 - Donnie Darko

