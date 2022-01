Stasera in tv il primo dell'anno: tutti i film e i programmi in onda il 1 gennaio 2022

Una serata all'insegna di eventi e grandi film per il 1 gennaio 2022. Per festeggiare l'arrivo del nuovo anno infatti i principali canali della tv generalista hanno puntato su una programmazione veramente speciale. Su Rai Uno torna l'appuntamento con il grande show della danza di Roberto Bolle e il suo Danza con me. Su Rai Tre invece va in onda la versione integrale del cult C'era una volta in America, con 25 minuti di scene inedite. Emozioni e risate in casa Mediaset, con il classico delle feste Mamma, ho perso l'aereo su Italia 1 e Un Natale al Sud su Canale 5.

Stasera in tv su Rai Uno

20:00 - Tg1

20:35 - Soliti Ignoti - Il ritorno

21:25 - Roberto Bolle - Danza con me

00:05 - TG1 Sera

Stasera in tv su Rai Due

20:30 - Tg2

21:05 - S.W.A.T. St 4 Ep 17 - Circolo vizioso

21:55 - S.W.A.T. St 4 Ep 18 - Veritas vincit

22:40 - Clarice St 1 Ep 13 - Riscrivere il passato

Stasera in tv su Rai Tre

20:00 - Blob

20:10 - #generazionebellezza

20:30 - C'era una volta in America - 1 parte

23:35 - Tg3

23:45 - Meteo 3

23:46 - C'era una volta in America - 1 parte

01:05 - Appuntamento al cinema.

Stasera in tv su Rete 4

19:50 - Tempesta d’amore

21:25 - Vi presento Joe Black - 1 parte

22:03 - Tgcom

22:05 - Meteo.it

22:09 - Vi presento Joe Black - 2 parte

