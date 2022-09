Stasera in tv, 5 film e programmi di giovedì 1° settembre 2022

Al via le repliche dell’amata fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”. E poi il concerto di Alessandra Amoroso allo stadio San Siro, dei preziosi documenti su Papa Giovanni Paolo I e due grandi film. Leggiamo alcune proposte per la serata televisiva del primo giorno di settembre.

Le indagini di Lolita Lobosco (21.25, Rai 1)

In attesa di vedere la seconda attesissima stagione, a partire da questa sera Rai 1 ripropone le prime puntate de “Le indagini di Lolita Lobosco”. Interpretata da una perfetta Luisa Ranieri, la donna è un vicequestore che viene trasferita da Legnano a Bari, sua città d’origine. Questa sera rivediamo il caso di Stefano Morelli, vecchia conoscenza di Lolita, accusato di abusi sessuali da una sua assistente.

La grande storia (21.25, Rai 3)

Nel suo programma Paolo Mieli ci parla questa sera di Papa Giovanni Paolo I. Nato con il nome di Albino Luciani il 17 ottobre 1912, fu eletto Papa il 26 agosto 1978 e morì in Vaticano per un infarto, il 28 settembre 1978. Un papato di soli 33 giorni e una imminente beatificazione ad opera di Papa Francesco: l’evento è previsto per il 4 settembre.

Alessandra Amoroso: Tutto accade a San Siro (21.20, Canale 5)

Registrazione del concerto tenuto dalla cantante Alessandra Amoroso lo scorso 13 luglio allo stadio San Siro di Milano. Circa 150 minuti di spettacolo, 30 canzoni, otto musicisti abituali, un’orchestra di 47 elementi (diretta dal maestro Pino Perris), 90 ballerini e 42.000 spettatori. Numeri da capogiro che rappresentano, per l’artista scoperta dal talenti “Amici”, il coronamento della sua carriera.

Il sorpasso (21.00, Cine 34)

Il Ferragosto più celebre del nostro cinema: in una Roma deserta l’estroverso e cialtrone Bruno Cortona scorrazza in auto con il timido Roberto. Uno dei film chiave per comprendere la statura della cosiddetta “commedia all’italiana”. Viaggio divertente ma impietoso dentro l’Italia del boom economico. La leggerezza dell’impianto è attraversata dalla complessità dell’insieme: l’analisi dell’imperante superficialità è evidente e il finale non potrebbe essere meno consolatorio. Una delle prove più celebrate di Vittorio Gassman ma, scomparsi in tempi recenti, Jean-Louis Trintignat e Catherine Spaak sono da segnalare.

Il grande Lebowski (21.00, Twenty Seven)

Il neo-noir secondo i fratelli Coen: l’ex hippy Jeffrey Lebowski viene assoldato da un riccone al quale hanno rapito la moglie. Lebowski deve fare da tramite per il riscatto, ma le cose non sono quelle che sembrano. La storia è un pretesto per un affresco divertente ma malinconico. I personaggi sono memorabili e le sequenze di culto abbondanti. Ma quello dei Coen è un mondo mai fine a sé stesso, denso di cinema classico e di una statura morale che pochi altri cult contemporanei hanno.