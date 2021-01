Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 12 gennaio 2021

La guida completa con le proposte dei principali canali televisivi in chiaro

stasera in tv

Stasera in tv, cosa guardare martedì 12 gennaio 2021? I principali canali offrono diverse proposte ai telespettatori che decidono di trascorrere la serata davanti alla tv e, dal calcio con la Coppa Italia trasmessa da Rai1 all’intrattenimento di ‘Stasera tutto è possibile’ condotto da Stefano De Martino passando per l’attualità di La7 e Rai3, hanno a disposizione un ampio ventaglio di scelta.

Di seguito, la programmazione completa prevista stasera in tv.

Stasera in tv su Rai1

20:30 - Calcio: Coppa Italia 2020 / 21 Milan - Torino

23:00 - Porta a Porta

23:15 - TG1 60 Secondi

23:19 - Porta a Porta

Stasera in tv su Rai2

21:20 - Stasera tutto è possibile

23:45 - Vieni a vivere a Napoli

01:15 - Protestantesimo

01:45 - Weaponized

Stasera in tv su Rai3

21:20 - #cartabianca

00:00 - TG3 Linea notte

00:10 - TG Regione

00:13 - TG3 Linea notte

Clicca su continua per continuare a leggere i programmi in onda stasera in tv