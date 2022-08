Stasera in tv, cosa vedere giovedì 18 agosto 2022

Oggi, 18 agosto, una proposta televisiva che svaria dal cinema d’autore a quello di genere, dal documentario al grande sport. 5 consigli per la prima e la seconda serata televisiva, che si voglia spensieratezza o riflessione ce n'è per tutti.

Europei di Atletica Leggera 2022 (21.00, Rai 2)

La prima serata di Rai 2 è, in questi giorni, dominata dagli European Championships 2022 di Monaco di Baviera. La prima serata si concentra in particolar modo sull’atletica leggera. Questa sera sono previste diverse finali: il salto in alto maschile (con il nostro Gianmarco Tamberi), i 1500 metri maschile, i 5000 metri femminile, il salto in lungo femminile, il lancio del martello maschile. In più ci sono le semifinali dei 200 metri maschile.

Il grande salto (21.20, Canale 5)

Il primo film da regista di Giorgio Tirabassi è una commedia in attesa di rivalutazione. Mentre film coevi vanno alla ricerca di facili risate e strizzatine d’occhio alla contemporaneità, l’attore romano basa la sua pellicola su un’atmosfera sfumata e malinconica: guarda alla classica commedia all’italiana ma è molto personale. Sullo schermo Tirabassi è affiancato da Ricky Memphis, ma sono da segnalare anche le amichevoli partecipazioni di Valerio Mastandrea, Lillo e Marco Giallini.

La grande storia (21.30, Rai 3)

Paolo Mieli è tra i più autorevoli giornalisti italiani contemporanei. Il suo programma alterna riprese realizzate per l’occasione a materiale d’archivio. Storie e racconti che trovano testimoni d’eccezione del mondo della letteratura e del giornalismo. La puntata in onda oggi, 18 agosto, ha come titolo “Noi siamo i giovani”.

A Quiet Place - Un posto tranquillo (21.15, Italia 2)

Uno degli horror di maggior successo commerciale degli ultimi anni. Nel raccontare la storia della famiglia Abbott, due genitori e due figli costretti a muoversi senza fare rumore a causa di misteriose creature, il film di John Krasinski è messo in scena con un ritmo lento ma dalla costante tensione; secondo un'idea che basa sul silenzio la chiave nella quale emerge il terrore e lo spavento.

Accattone (23.15, LA7)

Quando nel 1961 esce nelle sale cinematografiche "Accattone" Pier Paolo Pasolini è già una figura di riferimento nel mondo della cultura italiana. Come già fatto per la sua produzione letteraria, mette al centro del racconto i ragazzi delle borgate romane. Superata l’epoca del neorealismo, il cinema italiano trova qui un nuovo modo di guardare la periferia: il linguaggio è asciutto, al contempo antinaturalistico e pienamente immerso nella realtà che racconta. Con Bach in colonna sonora e un meraviglioso bianco e nero di Tonino Delli Colli, “Accattone” è un capolavoro assoluto, un’alta pagina di poesia.