Stasera in tv, 5 film e programmi di martedì 18 luglio 2023

Cosa guardare oggi, martedì 18 luglio 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Un cuore due destini (21.25, Rai 1)

Ultimi due episodi della serie thriller di produzione francese e belga. La storia segue Florence, una donna che si è sottoposta ad un trapianto di cuore. Dopo il delicato intervento comincia a indagare: a chi apparteneva il suo cuore? Scopre a questo punto la storia di Ana, una ragazza morta in un incidente d'auto. La giovane fu adottata da piccola, proprio come Zoè, figlia di Florence. Ma è soltanto l'inizio di una serie di colpi di scena che in questo ultimo appuntamento portano a una serie di colpi di scena e forti emozioni.

Filorosso (21.20, Rai 2)

Il programma d'approfondimento che sostituisce nel corso dell'estate "Cartabianca" giunge quest'anno alla sua seconda edizione e vede la maggiore novità nell'avvicendamento in conduzione: la giornalista Manuela Moreno sostituisce in conduzione la coppia formata da Giorgio Zanchini e Roberta Rei. La formula del programma resta sostanzialmente invariata: tematiche economiche e sociali, scenari internazionali e appuntamenti culturali, più una domanda di fondo: come trascorrono gli italiani l'estate del 2023?

Delitti ai Caraibi (21.20, Rete 4)

La nuova serie televisiva di Rete 4 - che questa sera trasmette la terza puntata - segue le vicende dell'investigatrice Mélissa Sainte-Rose, che, da comandante della Police Nationale, viene trasferita dalla Francia viene a Fort-de-France, capitale della Martinica (luogo delle sue origini). Qui, nell'Arcipelago dei Caraibi, trasloca con i figli Chloé e Lucas e lavora alle dipendenze della capitano Gaëlle Crivelli. In ambito lavorativo la coppia funziona, ma il clima è teso anche perché entrambe hanno avuto una storia con Frank, ex marito della prima ed ex amante della seconda.

Paolo Borsellino (21.20, Canale 5)

Canale 5 ripropone oggi in prima serata le due parti della miniserie "Paolo Borsellino", datata 2004 e diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Le vicende narrate sono note: la storia copre l'arco temporale che va dal 1980 al 1992 e segue il pool antimafia dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sotto la leadership di Rocco Chinnici, e in seguito del giudice Antonino Caponnetto, nella coraggiosa e impegnata lotta contro la criminalità organizzata. Il cast è ricco di volti noti: Giorgio Tirabassi, Ennio Fantastichini, Giulia Michelini, Elio Germano, Ninni Bruschetta, Claudio Gioè.

Morto tra una settimana... o ti ridiamo i soldi (21.15, Rai 5)

Una dark comedy di produzione britannica, diretta da Tod Edmunds e interpretata da Tom Wilkinson, Aneurin Barnard, Freya Mavor, Christopher Eccleston e Marion Bailey. Scrittore fallito e lasciato dalla fidanzata, William vuole togliersi la vita e per farlo ingaggia un killer di nome Leslie, che gli assicura una morte indolore. Improvvisamente, da disastrosa la vita di William diventa piena di belle sorprese e cambia così idea circa la sua vita. Ma come fare con il contratto stipulato con Leslie?