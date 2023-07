Stasera in tv, 5 film e programmi di mercoledì 19 luglio 2023

Cosa guardare oggi, mercoledì 19 luglio 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Già regista di "Chocolat" e "Hachiko", Lasse Hallström , regista dirige Helen Mirren - premio Oscarper "The Queen" - e il giovane e meno noto Manish Dayal per un film ambientato tra i fornelli che unisce la cultura (e la cucina) indiana con quella europea. Il film è la trasposizione del romanzo "Madame Mallory e il piccolo chef indiano" di Richard C. Morais e racconta l'incontro, in Francia, tra la stimata chef Madame Mallory e il giovane indiano Hassan, talento in cucina.

Georgetown (21.20, Rai 2)

Basato su una storia vera, il film segna il debutto alla regia di Christoph Waltz, noto al grande pubblico per aver vinto due Oscar come miglior attore non protagonista per le sue interpretazioni nei film "Bastardi senza gloria" e "Django Unchained". Waltz dirige se stesso e un cast che comprende anche Vanessa Redgrave e Annette Bening, per raccontare la storia di Ulrich Mott, un arrampicatore sociale accusato di aver ucciso sua moglie, di diversi anni più grande di lui.

Signora Volpe (21.20, Canale 5)

Parte questa sera su Canale 5 una nuova serie di genere giallo, in onda per tre mercoledì. Sylvia Fox (interpretata da Emilia Fox), la protagonista è una ex spia britannica che si trova in vacanza in Italia, in occasione delle nozze della nipote. Quando un uomo viene trovato morto comincia a cimentarsi nelle indagini, tra l'Umbria e il Lazio.

Freedom Summer (21.20, Italia 1)

A partire dallo scorso mercoledì, Italia 1 trasmette "Freedom Summer", compilation dei reportage più belli realizzati da Roberto Giacobbo e dal team di "Freedom - Oltre il confine", programma che che propone eccezionali riprese video in luoghi spesso inesplorati, inquietanti e pericolosi.

Bumblebee (21.05, 20)

Bumblebee racconta la nascita del particolare legame tra Charlie, un'adolescente che sta per raggiungere la maggiore età, e Bumblebee è il maggiolino giallo noto a tutti i fan della saga Transformers. Diretto da Travis Knight, "Bumblee" è un film meno tonitruante di quelli dei "Transformers". Ambientato nel 1987, racconta l'incontro tra il maggiolino e il giovane Charlie, in procinto di diventare maggiorenne.