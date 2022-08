Stasera in tv, cosa vedere sabato 20 agosto 2022

In questo sabato sera di agosto la televisione italiana offre al telespettatore un’articolata proposta cinematografica. Ma c’è posto anche per il grande sport e per le serie tv. Suggeriamo 5 titoli per prepararsi al meglio alle odierne visioni.

C’era una volta il West (20.30, Rai 3)

Se tra i western di Sergio Leone “Il buono, il brutto, il cattivo” è il cult per eccellenza, “C’era una volta il west” resta probabilmente il risultato artistico più alto (anni prima del capolavoro “C’era una volta in America”). L’elegia e la malinconia sono imbastite con la dilatazione dei tempi cinematografici, il cast è di statura assoluta (da Claudia Cardinale a Charles Bronson, da Henry Fonda a Jason Robards), la colonna sonora di Ennio Morricone immortale. Il risultato finale è epico.

Europei di Atletica Leggera 2022 (21.00, Rai 2)

Gli europei di atletica leggera di Monaco di Baviera sono tra gli appuntamenti sportivi più importanti di questo periodo. Le finali previste per oggi, 20 agosto, sono: staffetta 4x400 maschile, staffetta 4x400 femminile, 800 metri femminile, 3000 siepi femminile, salto con l’asta maschile, tiro del giavellotto femminile.

Antonia (21.10, Rai Storia)

Il primo lungometraggio di Ferdinando Cito Filomarino racconta alcune fasi della vita di Antonia Pozzi (1912-1938): infelice e morta suicida a soli 26 anni, fu celebrata nei successivi decenni come una delle più grandi poetesse italiane del 900. Ad interpretarla in questo interessante film è Linda Caridi.

Superman & Lois (21.20, Italia 1)

Il sabato sera di Italia 1 presenta, ogni settimana, tre nuovi episodi della serie dedicata a Clark Kent, ovvero Superman. Questa sera vanno in onda gli episodi 13, 14 e 15 della prima stagione. Ancor prima che narrare le imprese del supereroe, la serie si concentra sul Kent privato e, di conseguenza, sulla moglie Lois, dedicando ampio spazio anche ai figli della coppia.

Vento di passioni (21.30, TV8)

Uno di quei melodrammoni degli anni '90 oggi, in egual misura, incondizionatamente amato o mal sopportato. Un vedovo vive nel Montana con i suoi tre figli; quando verranno raggiunti da Susannahscoppieranno tensioni e litigi. Diretto da Edward Zwick, "Vento di passioni" ha contribuito a lanciare Brad Pitt nel firmamento dei sex symbol hollywoodiani.