Stasera in tv, 5 film e programmi di giovedì 20 luglio 2023

Cosa guardare oggi, giovedì 20 luglio 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Noos - L'avventura della conoscenza (21.25, Rai 1)

Uno degli appuntamenti più graditi di questa stagione estiva è senz'altro "Noos - L'avventura della conoscenza". Tra le tante repliche del periodo, "Noos" spicca non soltanto per le sue puntate inedite, ma anche per essere un degno erede del classico "Superquark". Appurata la statura di Alberto Angela nella nostra televisione, sorprendono la quantità di argomenti trattati. In questo quarto appuntamento si va dalla natura all'intelligenza artificiale, dal sesso all'alimentazione, dall'archeologia allo spazio; e molto altro.

I cacciatori del cielo (21.20, Rai 3)

Rai 3 ripropone il film per la televisione trasmesso, in occasione del centenario della nascita dell'Aeronautica Militare, lo scorso marzo dalla prima rete Rai. Si tratta di una intensa biografia in forma di docufiction dedicata alla figura di Francesco Baracca, padre spirituale degli aviatori italiani, eroe della prima guerra mondiale scomparso nel 1918 all'età di 30 anni. Ad interpretarlo per il piccolo schermo troviamo Giuseppe Fiorello. La regia è firmata da Mario Vitale.

La partita del cuore per la Romagna (21.00, Italia 1)

La 32esima edizione de "La partita del cuore" sostiene la raccolta fondi Mediafriends in favore delle persone colpite dall’alluvione di maggio dell'Emilia Romagna. L'evento coniuga da sempre sport, spettacolo e solidarietà e si tiene quest'anno allo stadio Romeo Neri di Rimini, dove la Nazionale Cantanti sfida il Golden Team per la Romagna, formato da una selezione di personaggi dello sport. Condotta da Veronica Ruggeri, con la partecipazione di Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi, l'evento ospita tra gli altri Orietta Berti e Fabio Rovazzi e vede scendere in campo una grande quantità di Vip.

First Man - Il primo uomo (21.00, Iris)

Reduce dal successo di "La La Land", Damien Chazelle realizza un film sulla figura di Neil Armstrong (interpretato da Ryan Gosling), a tutti noto come il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Il lungometraggio, dal respiro classico, si concentra sul decennio che ha preceduto l'epocale evento. Più che un film sull'Apollo 11, è dunque un lavoro sull'Armstrong uomo, sulla determinante figura di sua moglie Janet e sulla lacerante perdita della piccola figlia Karen.

Cena tra amici (La7D, 21.30)

Basato sulla pièce teatrale "Le Prénom" di Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte, il film francese "Cena fra amici" è diretto dagli stessi autori e non nasconde la sua natura teatrale. Il copione non perde però la propria brillantezza. La vicendea parte dal personaggio di Vincent, un quarantenne che sta per diventare per la prima volta padre, invitato a cena dalla sorella Elisabeth e del cognato Pierre. Alla compagnia si unisce l'amico d'infanzia Claude, nell'attesa che Anna, la compagna di Vincent faccia il suo ingresso in scena. La serata riserverà non poche sorprese.