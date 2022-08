Stasera in tv, cosa vedere domenica 21 agosto 2022

Cosa offre la nostra televisione in una domenica d’agosto: l’ampia offerta di film è come al solito assicurata, ma ci salutano due appuntamenti che ci hanno tenuto compagnia nel corso di quest’ultimo periodo: gli Europei 2022 di atletica leggera e Kilimangiaro Estate.

Europei di Atletica Leggera 2022 (21.00, Rai 2)

I campionati europei di atletica leggera 2022 hanno trovato in Monaco di Baviera una cornice capace di esaltare le gesta sportive di centinaia di atleti provenienti dalle nazioni del vecchio continente. Giunti ai titoli di coda, questi campionati ci offrono un’ultima, imperdibile serata. Tra le finali di questa sera troviamo: tiro del giavellotto maschile, 10.000 metri maschile, staffette 4x100 metri maschile e 4x100 metri femminile.

Kilimangiaro Estate (21.20, Rai 3)

Camila Raznovich conduce l’ultima puntata della versione estiva del programma. I servizi ci conducono in Norvegia, in Vietnam e sull'arcipelago di San Blas (Panama). La biologa marina Mariasole Bianco ci mostra le Seychelles, mentre Yann Arthus- Bertrand esplora l'Egitto dall'alto. Come sempre lo show introduce ospiti e filmati eccezionali.

Godzilla (21.20, Italia 1)

In origine (1954) c'è il Godzilla giapponese, capace di generare una quantità sterminata di sequel (ufficiali e non) e di versioni anche statunitensi. Datata 2014, quella in onda stasera su Italia 1 è diretta da Gareth Edwards ed è ben più riuscita della nota versione del 1998. L'atmosfera generale è dark, l'impianto spettacolare imponente e la sceneggiatura meno banale di film coevi.

Paura d’amare (21.30, TV8)

Storia di Frankie (Michelle Pfeiffer), cameriera reduce da un drammatico matrimonio, e Johnny (Al Pacino), cuoco che ha scontato un anno e mezzo di prigione per truffa. Sarà amore? Il regista, Garry Marshall, è quello di "Pretty Woman", ma il motivo di interesse risiede nella coppia Pfaiffer- Pacino, capaci di donare fascino e partecipazione emotiva.

Il vizietto (21.00, Cine 34)

Coproduzione tra Francia ed Italia è una commedia che alla sua uscita (1978) ebbe un enorme successo, diversi premi e due sequel. Si tratta di un adattamento della commedia teatrale "La Cage aux Folles" di Jean Poiret e racconta le vicende di una matura coppia omosessuale, Renato e Albin, che gestisce un locale notturno per travestiti. Celebri le interpretazioni di Ugo Tognazzi e Michel Serrault.