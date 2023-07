Stasera in tv, 5 film e programmi di venerdì 21 luglio 2023

Cosa guardare oggi, venerdì 21 luglio 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Terza e ultima puntata con la miniserie francese, tratta da un romanzo di Maurice Leblanc. Un traumatico evento passato porta Christine Vorski (interpretata da Virginie Ledoyen) sulla misteriosa isola di Serek. Il luogo rivela fin dal principio misteri lì sepolti da molti anni. Nei due episodi di questa sera tutti i nodi verranno al pettine, in un crescendo di tensione e colpi di scena.

Volevo nascondermi (22.00, Rai 3)

Giorgio Diritti dirige un eccellente Elio Germano - vincitore per questo film dell'Orso d'argento come miglior attore al Festival di Berlino - nella biografia del pittore e scultore Antonio Ligabue (1899-1965). L'artista fu un pittore naif e geniale, emarginato e vittima di malattie, che lo portarono a ulteriori disturbi fisici e psichici. L'ottimo film del regista, già autore de "L'uomo che verrà" vuole essere anche una riflessione sul valore della diversità.

Quarto grado - Le storie (21.20, Rete 4)

Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con la partecipazione di Alessandra Viero, tratta questa sera due importanti casi. Il primo è quello che riguarda Benno Neumair, il 31enne di Bolzano che ha ucciso i suoi genitori il 4 gennaio 2021. Dopo aver confessato il duplice omicidio, è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’assise di Bolzano e attende il processo in appello; il secondo è il caso di Alessia Pifferi, la donna che lo scorso anno, a Milano, ha lasciato morire di stenti la figlia Diana (un anno e mezzo), dopo averla abbandonata in casa per sei giorni. Attualmente nel carcere di San Vittore, aspetta l’interrogatorio in aula.

A qualcuno piace caldo (21.15, La7)

Una delle commedie più celebri della storia di Hollywood: Marilyn Monroe non è mai stata tanto brava e bella e Jack Lemmon e Tony Curtis - musicisti che per sfuggire ai gangster si uniscono, travestendosi, ad un complesso jazz di sole donne - sono straordinari. Divertentissimo e dal ritmo elettrizzante, "A qualcuno piace caldo" è però anche uno degli esiti artistici più alti di Billy Wilder, regista e sceneggiatore di assoluto genio: un capolavoro assoluto.

Paddington (Twentyseven, 21.00)

Primo capitolo di un dittico di film diretti da Paul King, tra le pellicole per ragazzi (ma godibilissime anche per i più grandi) contemporanee più amate dalla critica. "Paddington" mescola live action e animazione ed è una trasposizione per il grande schermo di un'avventura dell'orsetto nato dalla fantasia di Michael Bond.Il tenero personaggio, di origine peruviana, approda a Londra; solo nella grande città, trova l'ospitalità della famiglia Brown.