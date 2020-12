Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 24 dicembre 2020

Che cosa guardare stasera in tv? Iniziano le vacanze di Natale e con l'Italia in zona rossa, la televisione sarà una compagna d'eccezione durante queste festività.

La Vigilia è tradizione e non può mancare, su Canale 5, il consueto concerto dall'Auditorium Conciliazione di Roma, condotto da Federica Panicucci, mentre su Rai Uno alle 19.20 va in onda la Santa Messa celebrata da Papa Francesco, in prima serata c'è 'Heidi', per poi lasciare spazio prima della mezzanotte a uno speciale sul pontificato di Bergoglio. Su Italia 1 il film cult 'Una poltrona per due', mentre su Rai Due il film d'animazione 'Alla ricerca di Dory'. Di seguito la guida completa con le proposte dei principaali canali televisivi in chiaro.

Stasera in tv su Rai Uno

19:20 - Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco

21:00 - Speciale a Sua immagine Messaggio Natalizio dei Vescovi Italiani

21:10 - TG1

21:30 - Heidi

23:35 - Viaggio nella Chiesa di Francesco Speciale Notte di Natale

00:10 - Nella memoria di Giovanni Paolo II

Stasera in tv su Rai Due

18:50 - Pagine d'amore a Natale

20:30 - TG2

21:00 - TG2 Post

21:20 - Alla ricerca di Dory

Stasera in tv su Rai Tre

20:00 - Blob

20:15 - I Topi 2

20:45 - Un posto al sole

21:20 - Festival del Circo di Montecarlo

