Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 25 dicembre 2020

Che cosa guardare stasera in tv? Con l'Italia intera in zona rossa, la televisione sarà una compagna d'eccezione durante queste festività natalizie.

A Natale film per tutta la famiglia, ma non solo. Su Rai Uno, subito dopo il Tg, l'esclusivo live show de Il Volo in Piazza Papa Pio XII a Roma, poi in prima serata 'Gli eroi del Natale', mentre su Rai Tre va in onda 'Qui e Adesso' con Massimo Ranieri e prestigiosi ospiti che divideranno con lui il palco del Teatro Sistina. Su Canale 5 il film con Massimo Boldi 'Natale da chef', su Rete 4 invece l'intramontabile 'Via col vento'.

Stasera in tv su Rai Uno

20:00 - Tg1

20:30 - Il Volo

20:45 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:40 - Gli eroi del Natale

23:12 - TG1 60 Secondi

23:15 - Hugo Cabret

Stasera in tv su Rai Due

18:50 - Il Natale che ho dimenticato

20:30 - TG2

21:05 - Natale al Plaza

22:40 - L'amore non dorme mai

Stasera in tv su Rai Tre

20:00 - Blob

20:15 - I Topi

20:45 - Un posto al sole

21:20 - Massimo Ranieri in Qui e adesso

00:00 - TG3

