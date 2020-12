Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 26 dicembre 2020

Cosa guardare stasera in tv? Anche per sabato 26 dicembre i principali canali televisivi propongono una vasta offerta di programmi, film e cartoni che intrattengano il pubblico chiamato a restare in casa durante le feste natalizie. Pellicole a tema come ‘Natale alle Hawaii’ in onda su Rai2, ma non solo, perché su Rai1 arriva anche la compagnia di Carlo Conti con ‘Affari tuoi - Viva gli sposi!’, speciale del classico programma che vedrà protagonista una coppia di promessi sposi: i due conteranno su una vincita per fondare il loro futuro familiare, mentre a guardia dei pacchi ci saranno 10 personaggi Vip. I pacchi conterranno soldi ma anche sorprese come l'ingresso di un ospite Vip che si esibirà per esaudire un desiderio di uno dei futuri sposi.

E sugli altri canali? Dal film ‘Ballerina’ su Rai3 a Harry Potter su Canale 5, di seguito tutti i programmi in onda stasera in tv.

Stasera in tv su Rai1

20:35 - di Roma Affari Tuoi ( viva gli sposi! )

22:45 - TG1 60 Secondi

22:50 - Un bebè per Natale

00:30 - Rai - News24

01:01 - Che tempo fa

01:05 - Sottovoce

Stasera in tv su Rai 2

21:05 - Natale alle Hawaii

22:45 - N.C.I.S. Sorprese di Natale

23:30 - TG2 Dossier

00:15 - TG2 Storie. I racconti della settimana

00:55 - TG 2 Mizar

01:20 - TG 2 Cinematinee'

01:25 - TG 2 Achab Libri

Stasera in tv su Rai 3

20:30 - Ballerina

22:00 - Loving Vincent Prima Visione TV

23:35 - TG Regione

23:40 - TG3

23:50 - Meteo 3

23:55 - Notte al museo 3 - Il segreto del faraone

01:25 - Fuori Orario. Cose (mai) viste

