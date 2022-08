Cosa vedere stasera in tv, film e programmi 27 agosto 2022

Nella serata di sabato 27 agosto troviamo innanzitutto il debutto della nazionale italiana di pallavolo al mondiale di volley appena cominciato. E, in più, dalla Rai a Mediaset fino a La7, un’ampia proposta di film italiani e statunitensi. Scopriamo alcuni dei titoli in onda oggi.

Italia - Canada – Mondiale di pallavolo maschile (21.00, Rai 2)

Dal 26 agosto all'11 settembre 2022 si tengono i campionati mondiali di pallavolo maschile. L'Italia fa il suo debutto stasera contro la nazionale del Canada. Le sedi del campionato sono Gliwice e Katowice (Polonia) e Lubiana (Slovenia). In totale partecipano 24 nazionali divise in sei gironi da quattro. Nel girono dell'Italia ci sono anche la Cina e la Turchia. Vincitori lo scorso anno del campionato europeo, c'è grande attesa per gli azzurri, guidati da Ferdinando De Giorgi.

Giù la testa (20.30, Rai 3)

Juan Miranda è un bandito messicano che rapina banche insieme all’irlandese Sean Mallory. Quest’ultimo combatte in nome di Villa e Zapata ma anche Miranda, in seguito a un tragico evento, diventa un rivoluzionario. Dopo i suoi trionfali western, Sergio Leone realizza il suo film più esplicitamente politico: riscuote un successo commerciale minore ed è forse meno compatto del solito, ma le sequenze d'antologia non mancano, Rod Steiger e James Coburn formano una coppia d'attori efficace e la colonna sonora di Ennio Morricone è ancora una volta stupenda.

Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca (21.10, Rai Storia)

Triangolo passionale interpretato da un fenomenale terzetto: Marcello Mastroianni, Monica Vitti e Giancarlo Giannini. Il maestro Ettore Scola adopera uno spunto melodrammatico per virare presto in una farsa capace di adottare più punti di vista. Rispetto alla commedia all’italiana tradizionale, queste pellicola adotta un tono grottesco che utilizza le influenze del fotoromanzo e della canzone popolare del nostro paese.

Guardia del corpo (21.20, Rete 4)

Un fanatico scrive lettere minacciose alla popstar Rachel Marron. Per proteggere la donna viene ingaggiato Frank Farmer, una guardia del corpo che finirà però con l’innamorarsi di lei. Ma lavoro e sentimenti possono convivere? Il film di Mick Jackson è un thriller con venature romantiche. Grande successo commerciale trainato dalla coppia Kevin Costner -Whitney Houston. Al suo debutto da attrice per il grande schermo, quest’ultima trionfa in colonna sonora con la celeberrima canzone “I Will Always Love You”.

Spanglish - Quando in famiglia sono in troppi a parlare (23.30, LA7)

Flor è una giovane donna messicana che, con una figlia a carico, viene assunta come governante da una ricca famiglia di Los Angeles, i Clasky. Flor non parla l'inglese mentre i Clasky vivono un periodo di crisi: trovare un giusto equilibrio non sarà semplice. Il regista, James L. Brooks, è quello di "Voglia di tenerezza"; il cast di attori comprende Paz Vega, Adam Sandler e Téa Leoni. Ne è uscita una commedia dolceamara sorretta da una buona scrittura.