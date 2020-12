Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 27 dicembre 2020

La guida completa con le proposte dei principali canali televisivi in chiaro

Cosa guardare stasera in tv? Anche per sabato 27 dicembre i principali canali televisivi propongono una vasta offerta di programmi, film e cartoni che intrattengano il pubblico chiamato a restare in casa durante le feste natalizie.

Dagli appuntamenti con la Fede di Rai Uno con Viaggio nella Chiesa di Francesco al grande classico Quasi amici su Canale 5 fino alla comicità di Maurizio Battista, ecco che cosa guardare stasera in tv.

Stasera in tv su Rai Uno

20:35 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - Cenerentola

23:23 - TG1 60 Secondi

23:25 - Speciale Tg1

00:30 - Viaggio nella Chiesa di Francesco

01:00 - Rai - News24

Stasera in tv su Rai Due

21:00 - Pompei Ultima scoperta

23:00 - La Domenica Sportiva - Speciale Un anno di Sport

00:30 - Sorgente di vita

01:00 - N.C.I.S. New Orleans

Stasera in tv su Rai Tre

20:00 - Blob

20:20 - I Grandi protagonisti Lucio Dalla

21:20 - Ricomincio da Raitre

00:00 - TG Regione

