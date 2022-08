Stasera in tv, 5 film e programmi di domenica 28 agosto 2022

Oggi, 28 agosto, la televisione italiana offre l’opportunità di scegliere tra programmi d’attualità e documentaristici, tra film di fantascienza, commedie o adattamenti di celebri romanzi. Scopriamo alcuni dei titoli proposti per la prima serata dalla nostra tv.

Città segrete (21.25, Rai 3)

Anche se si tratta di repliche, il programma di Corrado Augias garantisce un interesse indiscusso. Rivediamo dunque le più belle e importanti città europee: le piazze, i monumenti, i musei e i tanti segreti. Ogni luogo viene raccontato però anche mediante le biografie di personaggi famosi strettamente legati alle città che di volta in volta vediamo. Celebrità che, avendo vissuto in epoche storiche lontane, uniscono lo spazio e il tempo attraverso la forza della narrazione.

Zona bianca (21.20, Rete 4)

Trasmesso nel corso del mese di agosto in un doppio appuntamento settimanale, il programma di Giuseppe Brindisi inaugura una nuova stagione ricollocandosi nella sola prima serata di domenica. L’attualità sintetizza i punti cardine della settimana, ma oggi – e nelle prossime puntate – i riflettori sono puntati sulle elezioni politiche di settembre, fulcro di buona parte delle trasmissioni d’informazione televisiva del momento.

Ready Player One (21.20, Italia 1)

Nel 2045 il mondo è sul punto di crollare. Gli esseri umani sono fuggiti in una realtà virtuale ribattezzata Oasis, ideata da James Halliday. Quando quest'ultimo inaugura un contest per trovare un suo degno erede, il giovane Wade Watts si ritroverà coinvolto in un'avventura dalla quale potrebbe dipendere il futuro degli esseri umani. Steven Spielberg ha adattato il bestseller di Ernest Cline: una quantità straripante di effetti digitali in questo film, e citazioni in gran quantità dell'immaginario audiovisivo degli anni '80.

Un giorno di pioggia a New York (21.10, Rai Movie)

Gatsby e Ashleigh sono due studenti in procinto di trascorrere un weekend romantico a New York. Quelli che sembravano semplici intenti si scontreranno presto con difficoltà di varia natura; e nemmeno il meteo è tanto stabile. Il grande anziano Woody Allen dirige i giovani Timothée Chalamet, Elle Fanning e Selena Gomez. Dietro la facciata di commedia sentimentale, in questo film c'è un discorso complesso sui rapporti interpersonali, il perbenismo, la mancanza di libertà e molto altro.

Il grande Gatsby (21.20, Tv2000)

Uscito nel 1974, è il terzo adattamento del romanzo omonimo di Scott Fitzgerald. Sceneggiata da Francis Ford Coppola e diretta dall’esperto Jack Clayton, questa versione fu accolta con scetticismo quando uscì, per poi essere rivalutata successivamente. Consigliabile a chi trova inopportune le licenze kitsch della versione del 2013 di Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio. Certo, siamo distanti dalla perfezione del capolavoro letterario, ma la messa in scena è elegante e Robert Redford è un Jay Gatsby inappuntabile.