Stasera in tv, 5 film e programmi di mercoledì 28 dicembre 2022

I meravigliosi luoghi dell'Unesco sono raccontati da Alberto Angela e illuminano la serata televisiva di oggi, mercoledì 28 maggio 2022. L'offerta audiovisiva comprende comunque una grande varietà di interessanti pellicole e vede, su Canale 5, il debutto della seconda stagione della serie "Sissi".

Dopo lo speciale "Stanotte a Milano", andato in onda con successo la sera di Natale, Alberto Angela inaugura questa sera un nuovo ciclo di puntate di “Meraviglie - Stelle d’Europa”, il programma di Rai 1 che lo vede raccontare gli splendidi siti dell’Unesco. Il primo appuntamento è dedicato al Mont Saint-Michel, il luogo più visitato della Normandia.

Sissi 2 (21.20, Canale 5)

Al via questa sera la seconda stagione della serie dedicata alla intensa vita di Elisabetta d’Austria-Ungheria, diventata Imperatrice d’Austria e nota ai più come Sissi. I nuovi episodi sono sei e vanno in onda nel corso di tre puntate trasmesse da Canale 5 il 28 e il 29 dicembre 2022 e il 4 gennaio 2023. La seconda stagione si apre con la nascita di Rudolf, figlio di Sissi ed erede al trono d’Asburgo.

L'attimo fuggente (21.20, Italia 1)

Un piccolo classico che vanta una delle interpretazioni più celebrate di Robin Williams. L'attore interpreta il professore di letteratura inglese John Keating, che nel 1959 giunge alla Welton Academy per insegnare. Nell'istituto dominano tradizione e disciplina, ma Welton ha dei metodi moderni e liberi. Il film è un inno alla libertà di pensiero e all'anticonformismo. Diretto da Peter Weir, regista noto al grande pubblico per "The Truman Show".

Big Eyes (21.00, Iris)

Tim Burton dedica un biopic alla figura di Margaret Keane, pittrice de Novecento attiva negli anni '50 e '60 ma vittima di una clamorosa frode: Walter Keane, marito della donna, si attribuiva le opere della consorte, godendosi fama e denaro. La verità venne rivelata? La Keane era solita dipingere i suoi soggetti (spesso bambine) con occhi enormi. Ad interpretarla è per l'occasione Amy Adams.

The Majestic (21.00, Warner Tv)

Frank Darabont - regista di "Le ali della libertà" - realizza nel 2001 "The Majestic", un film non abbastanza visto che narra la vicenda di Peter Appleton, sceneggiatore di successo che nella Hollywood degli anni '50 si vede da un giorno all'altro accusato di essere comunista. La sua carrierà sarà compromessa? Un film soltanto parzialmente riuscito, forse, ma comunque molto interessante per tematiche e stile da cinema classico. Bravissimo Jim Carrey, in un personaggio molto diverso da quelli che lo hanno reso celebre.