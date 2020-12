Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 29 dicembre 2020

Cosa guardare stasera in tv? A cavallo tra Natale e Capodanno i principali canali televisivi continuano a trasmettere una programmazione in linea con il periodo che invita a restare in casa il pubblico di ogni età. Ecco, allora, film come Biancaneve, in onda su Rai1, ma anche spettacoli di varietà come quello di Enrico Brignano su Rai 2 e lo speciale ‘Viaggio nella Grande Bellezza’ con Cesare Bocci. Insomma, l’offerta è quanto mai variegata nella prima serata televisiva di martedì 29 dicembre.

Se preferite invece una visione più interattiva, qui trovate tutte le dritte per sfruttare al meglio film e serie tv presenti sulle piattaforme Netflix, Amazon e Disney Plus. Qui, invece, il calendario completo delle trasmissioni più attese durante la durata complessiva di queste vacanze natalizie.

Stasera in tv su Rai 1

21:25 - Biancaneve

23:18 - TG1 60 Secondi

23:20 - Overland 21 Groenlandia: tra giganti di ghiaccio e antiche leggende

00:15 - Rai - News24

00:45 - Che tempo fa

Stasera in tv su Rai 2

21:20 - Enrico Brignano in Un'ora sola Vi vorrei Per le Feste

22:50 - PUCK

00:20 - Se scappo mi sposo a Natale

01:45 - Protestantesimo

02:15 - N.C.I.S. New Orleans

Stasera in tv su Rai 3

21:20 - Maria Teresa - Stagione 2 Prima Visione Assoluta

23:10 - TG Regione

23:15 - TG3

23:26 - Meteo 3

23:30 - La soffiatrice di vetro

