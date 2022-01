Stasera in tv: tutti i film e i programmi in onda lunedì 3 gennaio 2022

Cosa c'è stasera in tv? Continua la programmazione speciale per le festività da parte delle principali reti generaliste, che offrono film e programmi per tutta la famiglia ma soprattutto per tutti i gusti. Grandi classici, pellicole cult, film di animazione, ecco tutto quello che va in onda nella serata di oggi, 3 gennaio 2022.

Stasera in tv su Rai Uno

18:45 - L'eredità

20:00 - Tg1

20:30 - Soliti ignoti - Il ritorno

21:25 - Il ritorno di Mary Poppins

23:40 - Tg1 Sera

23:45 - Cuccioli in festa

Stasera in tv su Rai Due

18:50 - Blue Bloods - Conflitto d'interesse

19:40 - 9-1-1 Il giorno peggiore di sempre

20:30 - Tg2

21:00 - TG2 Post

21:20 - Delitti in Paradiso - Feste con delitto

23:05 - Sex and the City - The Movie

Stasera in tv su Rai Tre

19:30 - Tg Regione

20:00 - Blob

20:15 - #Generazione Bellezza

20:45 - Un posto al sole

21:20 - Report

23:20 - La versione di Fiorella

00:00 - Tg3 Linea Notte

