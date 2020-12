Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 30 dicembre 2020

Stasera in tv, cosa guardare? Ampia l’offerta dei principali canali televisivi a partire dalla prima serata di mercoledì 30 dicembre 2020, in un periodo che vede tutta la famiglia riunita in casa per le feste a cavallo tra Natale e Capodanno. Se Rai Uno propone il film drammatico di Ludovic Bernard ‘Nelle tue mani’, Canale 5 trasmette il secondo appuntamento con la fiction ‘I fratelli Caputo’. Per chi voglia intrattenersi con i più piccoli davanti alla tv, invece, ‘Alvin Superstar 2’ può essere la proposta più adatta.

Se preferite invece una visione più interattiva, qui trovate tutte le dritte per sfruttare al meglio film e serie tv presenti sulle piattaforme Netflix, Amazon e Disney Plus. Qui, invece, il calendario completo delle trasmissioni più attese durante la durata complessiva di queste vacanze natalizie.

Di seguito, la programmazione completa dei canali di stasera.

Stasera in tv su Rai1

21:25 - Nelle tue mani

23:23 - TG1 60 Secondi

23:25 - Overland 21 Groenlandia: Inuit, clima estremo e aurore boreali

00:20 - Rai - News24

00:51 - Che tempo fa

Stasera in tv su Rai2

21:20 - Alvin Superstar 2

22:55 - La Bussola d'Oro

00:40 - N.C.I.S. New Orleans

04:05 - Piloti

Stasera in tv su Rai3

21:20 - Massimo Ranieri in Qui e adesso

23:55 - TG Regione

00:00 - TG3

00:11 - Meteo 3

00:15 - Due piccoli italiani Prima visione Tv

