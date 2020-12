Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 31 dicembre 2020

La guida completa con le proposte dei principali canali televisivi in chiaro nella notte di Capodanno

stasera in tv

Stasera in tv, cosa guardare nella notte di Capodanno? La televisione italiana si prepara per intrattenere il pubblico fino alla fatidica mezzanotte del 2021 con i tradizionali veglioni che su Rai1, Canale5 e La7 scandiscono il conto alla rovescia, ma non solo: i meno patiti del consueto spettacolo, infatti, possono sintonizzarsi su film e cartoni proposti da altre reti.

Si ricorda, poi, che dal Palazzo del Quirinale a reti unificate, alle ore 20.30 sarà trasmesso il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Se preferite invece una visione più interattiva, qui trovate tutte le dritte per sfruttare al meglio film e serie tv presenti sulle piattaforme Netflix, Amazon e Disney Plus. Qui, invece, il calendario completo delle trasmissioni più attese durante la durata complessiva di queste vacanze natalizie.

Di seguito, la programmazione completa prevista stasera in tv.

Stasera in tv su Rai1

21:00 - L'Anno che Verrà (qui le anticipazioni)

02:00 - La gente che sta bene

03:40 - Federico Fellini in Frames - Roma, al cinema Fiamma l'anteprima del Film 8 ½ (1963)

03:42 - Academy Award. Al Civic Auditorium di Santa Monica Federico Fellini riceve l'Oscar come miglior Film straniero per 8 ½ (1964)

Stasera in tv su Rai2

21:20 - Alvin Superstar 3 - Si salvi chi può!

23:00 - Hotel Transylvania 2

00:30 - Rai - News24

04:00 - TG 2 Eat Parade

04:10 - Piloti

04:25 - Videocomic Passerella di comici in tv

Stasera in tv su Rai3

21:00 - 44 Festival del Circo di Montecarlo

23:45 - Rai - News24

00:15 - Blob presenta 20 (mai più) 20

04:00 - Rai - News24

Clicca su continua per vedere gli altri programmi e film stasera in tv

Stasera in tv su Canale 5

21:00 - GRANDE FRATELLO VIP (qui le anticipazioni)

01:48 - TG5

02:22 - METEO.IT

02:23 - MICHAEL BUBLE': LIVE AT THE BBC

03:41 - EVITA

Stasera in tv su Italia1

20:21 - MARS ATTACKS! - 2 PARTE

21:30 - INDEPENDENCE DAY - 1 PARTE

22:50 - TGCOM

22:53 - METEO.IT

22:56 - INDEPENDENCE DAY - 2 PARTE

Stasera in tv su Rete4

20:45 - STASERA ITALIA NEWS

21:22 - WHAT WOMEN WANT-QUELLO CHE LE DONNE VOGLIONO - 1 PARTE

22:00 - TGCOM

22:02 - METEO.IT

Clicca su continua per vedere gli altri programmi e film stasera in tv

Stasera in tv su La7

20:00 - TG LA7

20:50 - Speciale Propaganda Night (qui le curiosità)

01:00 - Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata

03:10 - Siamo tutti Alberto Sordi?

Stasera in tv su TV8

20:30 - Alessandro Borghese - 4 ristoranti Milano

21:30 - Cirque du Soleil: Luzia Prima TV

23:15 - Cirque du Soleil: Kurios - Cabinet of Curiosities

01:00 - Il Natale di Joy

02:45 - La fabbrica dei biscotti

Stasera in tv su Nove

21:25 - La maschera di ferro

00:15 - I magnifici sette

02:40 - Airport Security Ireland 1' Stagione Ep.6