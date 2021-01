Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 5 gennaio 2021

Stasera in tv, cosa guardare oggi martedì 5 gennaio 2021? Tanti i film in programma sulle principali reti, dalla commedia all'animazione, passando per cult come 'Il marchese del Grillo', mentre su Canale 5 va in onda il documentario 'Viaggio nella grande bellezza - Venezia', con Cesare Bocci.

Stasera in tv su Rai Uno

20:00 - Tg1

20:30 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - La Befana vien di notte

23:15 - Dal Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova Concerto dell'Epifania

00:15 - Rai - News24

Stasera in tv su Rai Due

20:30 - TG2

21:00 - TG2 Post

21:20 - Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa

23:00 - Mary e il Fiore della Strega

00:40 - Sorgente di vita

01:10 - Ghost Academy

Stasera in tv su Rai Tre

19:00 - TG3

19:30 - TG Regione

19:51 - TG Regione Meteo

20:00 - Blob

20:20 - Che succ3de?

20:45 - Un posto al sole

21:20 - La La Land

23:30 - Blob

00:00 - TG3 Linea notte

