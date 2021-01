Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 6 gennaio 2021

La guida completa con le proposte dei principali canali televisivi in chiaro

Stasera in tv, cosa guardare oggi mercoledì 6 gennaio 2021? Tanti i film in programma sulle principali reti, dalla commedia all'animazione, mentre su Canale 5 va in onda una nuova puntata della fiction 'Fratelli Caputo'. Su Rai Uno, invece, lo speciale Soliti Ignoti - Lotteria Italia.

Stasera in tv su Rai Uno

20:00 - TG1

20:30 - Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia

23:48 - TG1 60 Secondi

23:50 - Mother Cabrini

Stasera in tv su Rai Due

20:30 - TG2

21:00 - TG2 Post

21:20 - Show Dogs - Entriamo in scena

23:00 - La Domenica Sportiva - Speciale Un anno di Sport

00:30 - La Città Proibita

Stasera in tv su Rai Tre

19:00 - TG3

19:30 - TG Regione

19:50 - TG Regione Meteo

20:00 - Blob presenta It's Wonderful

20:20 - Che succ3de?

20:45 - Un posto al sole

21:20 - I Miserabili

23:30 - Blob presenta It's Wonderful

00:00 - TG3 Linea notte

