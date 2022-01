Stasera in tv per l'Epifania: tutti i film e i programmi in onda il 6 gennaio 2022

Il primo capitolo di Harry Potter, il film The Greatest Showman, Il peggior Natale della mia vita con Fabio De Luigi e anche Matilda 6 mitica: la programmazione per il giorno dell'Epifania è ricca di film imperdibili. Da ricordare anche lo speciale Lotteria Italia che andrà in onda nel programma i Soliti Ignoti condotto da Amadeus.

Ecco quali sono i programmi da vedere sui principali canali, dalla Rai al Nove, con cui passare la sera dell'Epifania, il 6 gennaio.

Stasera in tv su Rai Uno

20:00 - Tg1

20:30 - Soliti Ignoti - Il ritorno Speciale Lotteria Italia

23:55 - TG1 Sera

00:00 - Concerto dell'Epifania 2022

Stasera in tv su Rai Due

20:30 - Tg2 TG2 - 20.30

21:00 - TG2 Post

21:20 - The Greatest Showman

23:00 - La Domenica Sportiva

Stasera in tv su Rai Tre

20:45 - Un posto al sole

21:20 - Alita - Angelo della battaglia

23:30 - Blob

Stasera in tv su Rete Quattro

20:30 - Controcorrente

21:25 - Unstoppable - Fuori Controllo

23:39 - The American

Continua per vedere tutti i film e i programmi stasera in tv