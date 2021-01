Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda l'8 gennaio 2021

Stasera in tv, cosa guardare oggi venerdì 8 gennaio 2021? Tanti i film in programma sulle principali reti, dalla commedia all'azione, mentre su Canale 5 va in onda la fiction 'Fratelli Caputo'. Su Rete 4 torna l'appuntamento con 'Quarto Grado', su Rai Tre spazio all'approfondimento con 'Titolo V'.

Di seguito la programmazione completa, canale per canale, della prima e della seconda serata.

Stasera in tv su Rai Uno

20:00 - TG1

20:30 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - Miracoli dal Cielo

23:25 - TV7

Stasera in tv su Rai Due

20:30 - TG2

21:00 - TG2 Post

21:20 - The Good Doctor - In prima linea

22:05 - The Resident - La morte prima del disonore - Il principe e il povero - Tre parole

00:25 - O anche no

Stasera in tv su Rai Tre

19:00 - TG3

19:30 - TG Regione

19:50 - TG Regione Meteo

20:00 - Blob

20:20 - Che succ3de?

20:45 - Un posto al sole

21:20 - TITOLO V

00:00 - TG3 Linea notte

Continua per guardare i programmi stasera in tv