Vuoti a perdere: lo spettacolo di Ficarra e Picone, stasera in tv

In onda oggi, 25 settembre, su Nove, “Vuoti a perdere” è uno spettacolo teatrale portato per la prima volta in scena da Ficarra e Picone nel 1999. Il vuoto che caratterizza l’ingresso in un nuovo secolo, visto con uno sguardo fortemente satirico. Scopriamo qualcosa in più sullo show, trasmesso in prima serata.

Vuoti a perdere: anticipazioni

Fra tutti i comici italiani che nel corso degli anni 2000 hanno preso il volo, Ficarra e Picone sono tra quelli che hanno maggiormente messo d’accordo pubblico e critica. In attesa di vederli dal 27 ottobre al cinema in un progetto impegnato (il film “La stranezza”, tratto da Pirandello e diretto da Roberto Andò, affiancano Toni Servillo), Nove ha proposto alcuni spettacoli teatrali del duo. Oggi, 25 settembre, va in onda l’ultimo appuntamento del lotto: “Vuoti a perdere”, portato per la prima volta in tour dai due comici, per circa tre anni, dal 1999 al 2002. Lo show mette in scena, come suggerisce il titolo, il senso di vuoto. Una sensazione nata per Ficarra e Picone a cavallo tra vecchio e nuovo secolo. I comici si chiedono “dove stiamo andando e in che modo”, tracciando un discorso sul vuoto dei sentimenti, dell’anima e dei progetti futuri. Ovviamente è un discorso che prende fin dal principio una piega surreale e, poi, puramente comica. Ficarra e Picone vogliono prendere in giro le manie, le futili abitudini e le troppe domande che poniamo a noi stessi. L’obiettivo primario dei comici siciliani è quello di portare tante risate e buonumore, ma la riflessione è sempre dietro l’angolo. Un metodo che hanno poi portato avanti lungo tutta la loro felice carriera.

Dove vedere Vuoti a perdere stasera in tv e in streaming (domenica 25 settembre)

Lo spettacolo di Ficarra e Picone dal titolo Vuoti a perdere va in onda questa sera su Nove alle 21.25 e in diretta streaming sul sito web della rete.