Torna "Stasera tutto è possibile", le anticipazioni della nuova stagione

Al via oggi, 26 settembre, la nuova edizione del comedy show di Rai 2 mantiene il suo format ma presenta anche qualche piccola novità. Condotto ancora una volta da Stefano De Martino, il programma si prefigge il compito di regalare ai telespettatori tante risate in compagnia di ospiti che di settimana in settimana si mettono in gioco.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni nuova stagione

Il programma più allegro di Rai 2 è pronto ad inaugurare una edizione nuova di zecca. “Stasera tutto è possibile” è un comedy show che ha come unico obiettivo quello di donare ai suoi telespettatori una valanga di risate. Tutto nasce dal format francese di TF1 V; scritta da una nutrita squadra di autori e realizzata in collaborazione con Endemol Shine Italy, la versione italiana ha esordito nel 2015 ed è stata condotta per quattro edizioni di Amadeus. Il testimone è stato poi raccolto da Stefano De Martino, confermatissimo anche per questa nuova stagione dello show, in partenza oggi, 26 settembre, su Rai 2.

I giochi che hanno fatto la fortuna della trasmissione ci sono tutti, a cominciare dall’insostituibile Stanza inclinata, con tanto di scenette improvvisate. Ritroviamo poi anche Step Burger, Segui il labiale, Mimo senza fili, Stammi dietro dance e Do re mi fa male. In più, novità assoluta di questa edizione è La stanza buia: si tratta una stanza visibile soltanto attraverso le telecamere a infrarossi; un luogo che ospita i concorrenti sconfitti nelle sfide che popolano la serata.

Ad affiancare De Martino ritroviamo Francesco Paolantoni (assente soltanto nella prima puntata), Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni (si comincia con Milly Carlucci e Sandra Milo). Il tema portante della prima puntata è “Tutti a scuola” e il cast è gli ospiti che si mettono in gioco è composto da Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Valeria Graci, Nathalie Guetta, Claudia Napolitano, Andrea Pucci e Rocco Siffredi.

Dove vedere “Stasera tutto è possibile”

La prima puntata di “Stasera tutto è possibile” viene trasmessa da Rai 2 lunedì 26 settembre alle 21.20. Il programma è visibile anche (in live streaming e on demand) sulla piattaforma RaiPlay.