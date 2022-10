Stasera tutto è possibile, le anticipazioni della puntata di stasera

Nuova puntata del comedy show di Rai 2 condotto da Stefano De Martino: giochi, risate e divertimento. Tra gli ospiti di questa sera troviamo Katia Follesa, Andrea Pucci e Peppe Iodice. In più, è atteso il ritorno di Francesco Paolantoni e le imitazioni di Vincenzo De Lucia. Di seguito, tutte le anticipazioni della serata.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni stasera

Dopo il vincente debutto stagionale della scorsa settimana, premiato dai fedeli telespettatori, torna questa sera su Rai 2 il comedy show condotto da Stefano De Martino. Ciò che ritroveremo è, prima di ogni cosa, una ventata di buonumore: lo spirito è quello di una festa tra amici, in un’atmosfera spensierata, ricca di giochi, battute e risate. Nella seconda puntata, in onda oggi, 3 ottobre, ritroveremo i tanti abituali giochi: Do re mi fa male, Ruba gallina, Rumori di mimo, Segui il labiale, Stammi dietro dance, la Stanza buia e, ovviamente, la Stanza inclinata, anche in questa nuova edizione simbolo dello show. Ad affiancare Stefano De Martino ci sono Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni: questa settimana il comico veste i panni di Maria De Filippi e, per la prima volta, quelli della giornalista Francesca Fagnani.

Il tema dell’appuntamento di questa sera è “coast to coast” e il cast di ospiti è così composto: Pamela Camassa, Gino Fastidio, Katia Follesa, Peppe Iodice, Jake La Furia, Andrea Pucci e Marcello Sacchetta. Il programma viene realizzato al Centro di Produzione Rai di Napoli.

Dove vedere “Stasera tutto è possibile”

La seconda puntata stagionale di “Stasera tutto è possibile” va in onda su Rai 2 lunedì 3 ottobre alle 21.20. Lo show è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.