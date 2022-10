Stasera tutto è possibile: ospiti e anticipazioni di stasera

Va in onda oggi su Rai 2 la terza puntata stagionale di ”Stasera tutto è possibile”, comedy show condotto da Stefano De Martino. Ritroveremo gli ospiti fissi e i giochi diventati nel tempo dei piccoli classici della rete. In più, diversi Vip che si mettono in gioco: tra gli altri, stasera vediamo Anna Tatangelo e Fabrizio Biggio.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni 3 ottobre

Terza puntata stagionale del brillante comedy show di Rai 2. Un appuntamento settimanale che rappresenta per i telespettatori un momento di svago e distensione, soprattutto se rapportato ai tanti talk di stretta attualità. D’altra parte “Stasera tutto è possibile” non nasconde la sua vena di pura comicità, il caso di un divertimento che coinvolge tanto gli ospiti del programma quanto il pubblico.

L’appuntamento di oggi, 10 ottobre, ripropone innanzitutto i tanti giochi, marchio di fabbrica dello show. A partire dalla Stanza inclinata, con il suo pavimento inclinato di 22,5°. Ritroveremo poi il Decollo immediato e la Serenata Step in un appuntamento, quello di stasera, che ha come tema il “FantaStep”. Realizzato presso il Centro di Produzione Rai di Napoli e condotto da un impeccabile Stefano De Martino, lo show si avvale degli ospiti fissi Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia, con le sue imitazioni: questa settimana il comico interpreta Mara Venier e la giornalista Francesca Fagnani. Tra gli ospiti pronti a mettersi in gioco nella nuova puntata troviamo Ciro e Fru dei The Jackal, Fabrizio Biggio, Katia Follesa, Stefano Pantano e Anna Tatangelo.

Dove vedere “Stasera tutto è possibile”

La terza puntata stagionale di “Stasera tutto è possibile” va in onda lunedì 10 ottobre su Rai 2 alle 21.20. Lo show è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.