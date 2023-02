Stasera tutto è possibile, stasera in onda la prima puntata dell’anno: ospiti e novità

La prima puntata dell’anno con “Stasera tutto è possibile”, in onda oggi 13 febbraio 2023 dalle 21.20 su Rai 2, ha come titolo “Step in Love”, strettamente legato alla giornata di San Valentino (14 febbraio). Stefano De Martino e la sua banda propongono giochi e divertimento scatenato. Tra gli ospiti di questa sera, Fabio Caressa e Max Giusti.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni 13 febbraio

Ritorno in grande stile per “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino, in partenza con un nuovo ciclo di puntate da lunedì 13 febbraio 2023. Oltre al conduttore, il programma conferma i propri ospiti fissi: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, imitatore che predilige i personaggi femminili della televisione italiana: in questa puntata veste i panni di Maria De Filippi e Francesca Fagnani.

"Stasera tutto è possibile" propone una gran quantità di giochi attraverso i quali gli ospiti danno libero sfogo ad un alto tasso di energia e divertimento. L'iconica Stanza inclinata, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, non può mancare, ma ritroviamo anche il Rubagallina, Segui il labiale, Mimo senza fili e tanti altri. Più una grande novità: La coppia che scoppia, che vede i partecipanti intenti a far scoppiare un palloncino con la complicità di chi li fiancheggia e utilizzando esclusivamente la sola pressione del corpo. Gli ospiti di questo appuntamento sono: Cristiano Caccamo, Fabio Caressa, Max Giusti, Nathalie Guetta, Samira Lui e Francesco Procopio.

Dove vedere “Stasera tutto è possibile” in tv e in streaming

La prima puntata dell’anno di “Stasera tutto è possibile” va in onda lunedì 13 febbraio su Rai 2 alle 21.20. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.