Stasera tutto è possibile, le anticipazioni e gli ospiti di questa sera

In onda oggi, lunedì 13 marzo 2023, la nuova puntata di "Stasera tutto è possibile" è dedicata al mondo del cinema. Stefano De Martino conduce una serata all'insegna della spensieratezza, affiancato da Biagio Izzo, Franceso Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Giochi e risate con nuovi e vecchi giochi e tanti ospiti.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni 13 marzo

In onda su Rai 2 in prima serata, l'odierna puntata di "Stasera tutto è possibile" ha un sapore cinematografico: il titolo del nuovo appuntamento dello show è infatti "Step si gira", anche se come al solito il motivo conduttore non cambia il sostanziale spirito del format: giochi, spensieratezza e un divertimento che deve toccare tanto i partecipanti allo spettacolo quanto i fedelissimi telespettatori.

Stefano De Martino conduce il quinti appuntamento dell'anno con il programma, che si avvale delle presenze fisse di Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Quest'ultimo si cimenta nell'imitazione di Sandra Milo e, per la prima volta in assoluto, della conduttrice di "Chi l'ha visto?" Federica Sciarelli.

Gli ospiti della nuova puntata di "Stasera tutto è possibile" sono Martin Castrogiovanni, Valeria Graci, Peppe Iodice, Angelo Pisani, Francesco Procopio e Anna Tatangelo. Tutti lori devono tenersi pronti per affrontare i tanti giochi che il programma prevede: la mitica Stanza Inclinata, innanzitutto, ma anche Serenata Step, Do Re Mi Fa Male, Stammi dietro dance, Rumori di Mimo e Rubagallina. Ma anche alcune delle novità di questa edizione: Ma che bontà e La coppia che scoppia.

"Stasera tutto è possibile" va in onda, fin dalla prima edizione, dall'Auditorium Rai di Napoli. Lo show è tratto dal format francese di TF1 "Vendredi, tout est permis".

Dove vedere “Stasera tutto è possibile” in tv e in streaming (13 marzo 2023)

La quinta puntata del 2023 di “Stasera tutto è possibile” va in onda lunedì 13 marzo su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche - sia in live streaming che on demand - sulla piattaforma RaiPlay.