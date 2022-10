Stasera tutto è possibile: gli ospiti e le anticipazioni di stasera

Quarto appuntamento stagionale con Stefano De Martino e la banda di “Stasera tutto è possibile”, lo show che più di ogni altro apre la settimana televisiva imprimendo al palinsesto Rai una ventata di buonumore. In onda oggi, 17 ottobre, la nuova puntata ha come tema portante “Sì viaggiare” e ospita, tra gli altri, Bianca Guaccero e Antonio Giuliani. Di seguito, le anticipazioni della serata.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni 17 ottobre

“Stasera tutto è possibile” è l’appuntamento destinato a tutti i telespettatori desiderosi di trascorrere qualche ora in completa spensieratezza, in compagnia di Vip pronti a divertire e a divertirsi. Il comedy show giunge oggi, 17 ottobre, alla sua quarta puntata stagionale. Stefano De Martino introduce una gran quantità di giochi strambi che caratterizzano da sempre il programma. Si va dalla Stanza Inclinata (con il suo pavimento inclinato di 22,5°) a Ma che musical, da Serenata Step a Rubagallina, da Do Re Mi Fa Male a La stanza buia, tanto per citarne qualcuno. Complici dello spettacolo sogno gli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, imitatore che a questo giro veste i panni di due icone della televisione italiana: Maria De Filippi e Milly Carlucci. Il tema della puntata è “Sì viaggiare”, seguito dagli ospiti/giocatori che vanno a comporre il cast di questa sera: Fabrizio Biggio, Carmine Del Grosso, Giovanni Esposito, Gino Fastidio, Marta Filippi, Bianca Guaccero e Antonio Giuliani.

Stasera tutto è possibile va in onda dell’Auditorium Rai di Napoli. La regia dello show è curata da Sergio Colabona.

Dove vedere “Stasera tutto è possibile”

La quarta puntata stagionale di “Stasera tutto è possibile” va in onda lunedì 17 ottobre su Rai 2 alle 21.20. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.