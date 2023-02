Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti di questa sera

In onda oggi 20 febbraio 2023, il nuovo appuntamento con “Stasera tutto è possibile” rende omaggio al Carnevale, sposandone pienamente lo spirito. Stefano De Martino e la sua banda sono pronti a divertire e a divertirsi, tra giochi, scherzi e spensieratezza. Tra gli ospiti di questa sera, Elio, Katia Follesa ed Ema Stokholma. Appuntamento alle 21.20 su Rai 2.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni 20 febbraio

Il Carnevale è forse la festa che meglio si adatta allo spirito e alla spensieratezza di un programma come “Stasera tutto è possibile”. Ed è proprio da qui che parte il nuovo appuntamento con il comedy show di Rai 2: condotta da Stefano De Martino, ha come titolo “Step Carnival” e adatta il proprio campionario di ospiti e giochi alla ricorrenza in questione. Come di consueto ritroviamo le presenze fisse del programma: Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che a questo giro imita Maria De Filippi e Mara Venier.

Realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, lo show ospita questa settimana Herbert Ballerina, Elio, Giovanni Esposito, Katia Follesa, Valeria Graci, Marco Mazzocchi ed Ema Stokholma.

Da segnalare un gioco nuovo di zecca, ribattezzato “Colpi bassi”: qui due ospiti, coadiuvati ognuno da una spalla, si daranno battaglia insultandosi adoperando esclusivamente termini appartenenti ad un tema indicato da De Martino. Tornano, comunque, anche i giochi abituali dello show, a partire dalla “Stanza inclinata”; e, ancora: “Fotomimo”, “Segui il labiale”, “Serenata Step”, “Stammi dietro dance” e “Step Market”.

Dove vedere “Stasera tutto è possibile” in tv e in streaming

La seconda puntata del 2023 di “Stasera tutto è possibile” va in onda lunedì 20 febbraio su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.