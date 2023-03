Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti di questa sera

Dedicata alla Primavera, la nuova puntata di "Stasera tutto è possibile" va in onda oggi, lunedì 20 marzo 2023, dalle 21.20 su Rai 2. Il programma ospita per la prima volta uno dei più grandi comici del nostro paese: Nino Frassica. Stefano De Martino introduce come di consueto i giochi più amati dello show, a partire dalla Stanza Inclinata.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni 20 marzo

La prima serata del lunedì di Rai 2 è ancora una volta dominata dalla scalmanata banda di "Stasera tutto è possibile". Alla vigilia del 21 marzo, questo nuovo appuntamento del comedy show ha il titolo di "È primavera". La bella stagione fornisce la giusta carica a tutti i partecipanti del programma, in nome del puro divertimento e della spensieratezza.

Al timone del programma ritroviamo Stefano De Martino, con l'allegra compagnia di fiducia: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Quest'ultimo veste stasera i panni - come sempre femminili - di Maria De Filippi e Federica Sciarelli.

Gli ospiti della sesta puntata del 2023 di "Stasera tutto è possibile" sono Herbert Ballerina, Bianca Guaccero, Peppe Iodice, Samira Lui, Francesco Procopio e Giuseppe Scoditti. Lo show accoglie per la prima volta un ospite d'eccezione: Nino Frassica, che con il suo umorismo unico renderà ancora più divertente e imprevedibile la serata.

Tra i giochi del programma non può ovviamente mancare la Stanza Inclinata, senza dimenticare però Alphabody, La coppia che scoppia, Decollo immediato, Rumori di Mimo, Segui il labiale e Speed quiz.

"Stasera tutto è possibile" è una trasmissione realizzata in collaborazione con Endemol Shine Italyva e va in onda dall'Auditorium Rai di Napoli.

Dove vedere “Stasera tutto è possibile” in tv e in streaming (20 marzo 2023)

La sesta puntata dell'anno di “Stasera tutto è possibile” va in onda lunedì 20 marzo a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è inoltre visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.