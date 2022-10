Stasera tutto è possibile: gli ospiti e le anticipazioni di questa sera

Nuova serata per il comedy show di Rai 2. Condotto da Stefano De Martino, ?Stasera tutto è possibile? garantisce una spensieratezza a base di giochi e risate. Tra gli ospiti di questa sera troviamo Enzo Miccio, Nathalie Guetta e Andrea Pucci. Il tema è ?Step-app?.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni 24 ottobre

Nuovo appuntamento con Stefano De Martino e l?allegra brigata di ?Stasera tutto è possibile?, comedy show del lunedì, che si prefigge il compito di inaugurare la settimana televisiva nel più spensierato e divertito modo possibile. Circa tre ore di allegria che anche oggi, 24 ottobre, regalano ai fedeli telespettatori i giochi che hanno fatto la fortuna della trasmissione: ritroviamo ancora una volta Stammi dietro dance e il Fotomimo, La stanza buia e Segui il labiale, Do re mi fa male e Decollo immediato; e, ovviamente, il momento più atteso, quello della Stanza inclinata.

A fare da spalla a De Martino i fedelissimi Biaggio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana propone le imitazioni di Barbara D?Urso e Sandra Milo.

Il tema di questa puntata è ?Step-app? ? dedicato al mondo di internet e delle app ? mentre gli ospiti chiamati a giocare sono Nathalie Guetta, Matranga e Minafò, Enzo Miccio, Andrea Pucci e Carolina Rey.

Dove vedere ?Stasera tutto è possibile? (lunedì 24 ottobre 2022)

La nuova puntata stagionale di ?Stasera tutto è possibile? va in onda lunedì 24 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Lo show è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.