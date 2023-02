Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti di questa sera

La nuova puntata di “Stasera tutto è possibile”, comedy show in onda su Rai 2 oggi, 27 febbraio 2023 a partire dalle 21.20, ha come titolo “Viva la Rai”. Un omaggio all’azienda di appartenenza, dunque, incastrato comunque in un format che allieta i lunedì sera degli italiani. Stefano De Martino ospita, tra gli altri, Nathalie Guetta, Andrea Pucci ed Elena Santarelli.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni 27 febbraio

La Rai è la fabbrica del nostro varietà televisivo e la nuova puntata di “Stasera tutto è possibile”, in onda oggi 27 febbraio su Rai 2, omaggia esplicitamente la propria azienda fin dal titolo: “Viva la Rai”, citando l’omonima canzone di Renato Zero, sigla della trasmissione “Fantastico” nel 1982.

Ricorsi storici a parte, anche questa sera Stefano De Martino e i suoi ospiti si mettono in gioco con il solo obiettivo di divertirsi e donare agli affezionati telespettatori qualche ora di spensieratezza assoluta. Presenze fisse dello show sono Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che per l’occasione imita due regine della nostra tv: Mara Venier e Milly Carlucci.

Gli ospiti di questa settimana sono Giovanni Esposito, Bianca Guaccero, Nathalie Guetta, Peppe Iodice, Claudio Lauretta, Andrea Pucci ed Elena Santarelli. Tutti loro sono alle prese con giochi come la "Stanza Inclinata”, “Ma che musical”, “Il Grande Brivido” “Step Burger” e “Decollo Immediato”. Ed una grande novità: “Patapouf”, dove i concorrenti, bendati e a ritmo di musica, vengono stuzzicati e disturbati da altri ospiti.

Diretto da Cristiano D'Alisera, il programma è scritto da una squadra composta da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Riccardo Cassini, Gian Luca Belardi, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Stefano De Martino, Francesco Velonà. Regia di Cristiano D’Alisera.

Dove vedere “Stasera tutto è possibile” in tv e in streaming

La terza puntata dell’anno di “Stasera tutto è possibile” va in onda lunedì 27 febbraio su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.