Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti di questa sera

Nuovo appuntamento con Stefano De Martino e il suo “Stasera tutto è possibile”, comedy show in onda oggi, 6 marzo 2023, su Rai 2 a partire dalle 21.20. Puntata dal gusto fantasy che vede tra gli ospiti Max Giusti, Paolo Conticini, Matranga e Minafò. Tra giochi classici e prove inedite, un’altra serata all’insegna del divertimento.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni 6 marzo

“Maghi e streghe” è il motivo conduttore della nuova puntata di “Stasera tutto è possibile”, in onda oggi in prima serata su Rai 2. Il sapore è dunque lievemente fantasy, anche se il format resta come al solito fedele al suo spirito divertente e divertito, con l’inequivocabile obiettivo di rendere al telespettatore qualche ora di assoluta leggerezza, in compagnia di una divertente banda di amici.

Il padrone di casa Stefano De Martino è affiancato dagli amici di sempre: Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia, che per l’occasione imita Francesca Fagnani, la giornalista e conduttrice di “Belve”, attualmente in onda (di martedì) proprio sulla seconda rete di casa Rai.

All’allegra brigata si aggiungono diversi ospiti: Max Giusti, Paolo Conticini, Marta Filippi, Matranga e Minafò, Vittoria Castagnotto e Francesco Procopio. Tra i giochi classici del comedy show vediamo La stanza inclinata, Stammi dietro dance, Rubagallina e Alphabody.

Non mancano le novità di questa edizione: Patapouf, La coppia che scoppia e, per la prima volta, Ma che bontà: il partecipante deve qui assaggiare quattro diverse pietanze. La degustazione si conclude obbligatoriamente con l’esclamazione “ma che bontà”, anche se uno dei piatti è decisamente sgradevole al palato. Gli altri partecipanti devono poi ripetere l’assaggio, provando ad evitare il piatto disgustoso.

Dove vedere “Stasera tutto è possibile” in tv e in streaming

La quarta puntata del 2023 di “Stasera tutto è possibile” va in onda lunedì 6 marzo su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il programma è disponibile per la visione anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.