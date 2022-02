Chi sono i Cacciatori di fantasmi su DMAX: storia e curiosità sulla crew

Cacciatori di fantasmi, il programma che racconta la ricerca dei fantasmi nei luoghi più infestati e spaventosi del pianeta, è in onda su DMAX il sabato in seconda serata a partire dalle 23:15. Scopriamo di più sui protagonisti Zak Bargans, Aaron Goodwin e gli altri membri della crew dei Ghost Hunters.

Chi sono i protagonisti di Cacciatori di fantasmi

Zak Bagans è un investigatore del paranormale, ideatore e autore di Cacciatori di fantasmi. Nato a Washington nel 1977 ma cresciuto a Las Vegas – dove girerà i suoi primi documentari amatoriali – nel 2004 conosce Nick Groff e Aaron Goodwin, con cui darà vita al docu-film Ghost Adventures. Il successo porterà il gruppo a farne una serie, dando così vita a Cacciatori di fantasmi. Il primo episodio della prima stagione verrà girato il 17 ottobre 2008 nell’edificio infestato del Bobby Mackey’s Music World, nel Kentucky, e da allora la serie conoscerà un successo incredibile, arrivando addirittura a più di 20 stagioni. Anche Nicholas “Nick” Groff fa del paranormale un lavoro. Nato nel 1980 a San Jose, ma cresciuto nel New England, la sua passione per l’horror nasce dopo un’esperienza quasi fatale, in cui sostiene di avere visto un fantasma nero e di aver iniziato a interrogarsi sulla differenza tra realtà e immaginazione. Presente fin dalla prima puntata, Groff lascerà il programma nel 2015. Aaron Goodwin è l’altro “membro fondatore” dei Cacciatori di fantasmi. Classe 1976, è anche conosciuto come attore. Nel 2017 prende parte alla pellicola “Space Detective”, vincitrice del Miami International Science Fiction Film Festival come miglior film di fantascienza. Gli altri componenti del team sono Billy Tolley e Jay Wasley; non sono poi mancati ospiti d’eccezione, da Vince Neil dei Motley Cruye alla cantante Loretta Lynn, da Loren Gray a Chad Lindberg fino a Post Malone.

Il programma

Cacciatori di fantasmi racconta il viaggio dei Ghost Hunters attraverso i luoghi più spaventosi degli Stati Uniti, alla ricerca di case infestate, fenomeni inspiegabili e tutto ciò che può essere una prova di attività paranormali.

Dove vederlo in tv

Cacciatori di fantasmi va in onda il sabato in seconda serata alle 23:15 su DMAX (canale 52 del digitale terrestre), in live streaming sul sito ufficiale ed è disponibile on demand su discovery+.