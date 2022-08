6 film e programmi stasera in tv (tra cui l'omaggio a Piero Angela): sabato 13 agosto 2022

La serata di sabato 13 agosto 2022 propone innanzitutto un’ampia scelta di film. Scavando nel palinsesto televisivo di oggi troviamo inoltre molte altre opzioni, che possono spaziare dai programmi al documentario. Di seguito, una selezione di ciò che ci offre, oggi, la televisione italiana.

Speciale SuperQuark

Vista la tragica notizia della morte di Piero Angela Rai1 ha deciso di rendergli omaggio anticipando a questa sera la puntata che sarebbe dovuta andare in onda il 17 agosto di SuperQuark.

TG2 Post Speciale (21.00, Rai 2)

La redazione del TG2 si mobilita anche in piena estate per offrire approfondimenti giornalistici per la prima serata della rete. L’argomento principe è quello delle elezioni politiche del 25 settembre. In settimane ricche di fermento, tra alleanze, accordi e programmi da presentare al cittadino, il TG2 Post Speciale propone servizi, interviste ai politici, previsioni sul futuro del paese, interventi di giornalisti e analisti del settore.

Il buono, il brutto, il cattivo (21.30, Rai 3)

Capitolo finale della “trilogia del dollaro” di Sergio Leone, che comprende anche “Per un pugno di dollari” e “Per qualche dollaro in più”. “Il buono, il brutto, il cattivo” (1966) è uno dei film di culto per eccellenza della storia del cinema italiano: una saga western con un forte spirito d’avventura picaresca. La sequenza finale del “triello” nel cimitero ha fatto epoca, così come la colonna sonora firmata da Ennio Morricone. Iconico Clint Eastwood con cappello e poncho.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto (21.25, Rete 4)

Forse il film più noto di Lina Wertmüller, sicuramente uno dei più fortunati al box-office, vittima anche di uno sciagurato remake americano. Qui troviamo la memorabile coppia formata da Mariangela Melato e Giancarlo Giannini: ricca borghese snob la prima e rozzo marinaio comunista il secondo, tra i due finirà per scoppiare la passione. Ma forse alcune differenze non potranno essere superate.

The Interpreter (21.15, La7)

The Interpreter è l'ultimo film di finzione girato da uno dei maestri della New Hollywood: Sydney Pollack. Si è parlato molto di questa pellicola perché, oltre a riunire due attori dal calibro di Nicole Kidman e Sean Penn, è la prima alla quale è stata data l'autorizzazione di fare delle riprese interne al palazzo di vetro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York. Per il resto si tratta di un solido thriller impegnato, lontano da ciò che il regista aveva fatto anni prima con "I tre giorni del condor", ma comunque di buona fattura.

Nove racconta: Denise (21.25, Nove)

La scorsa settimana il canale ha proposto la prima puntata della docu-serie “Denise”, dedicata alla bambina scomparsa a Mazara del Vallo il 1º settembre 2004. Se nel primo episodio abbiamo ascoltato le voci di Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, e di Piero Pulizzi, il suo padre naturale, stasera parla Tony Pipitone, ex marito della Maggio, e Kevin, fratello maggiore di Denise.