5 film e programmi questa sera in tv: domenica 14 agosto 2022

Dalla prima alla seconda serata, la giornata televisiva di domenica 14 agosto 2022propone un ricco ventaglio di offerte: la storica Domenica sportiva augura i battenti della nuova stagione calcistica ma, dai film ai programmi, per i telespettatori le alternative non mancano. Ecco cosa vedremo oggi in tv.

La domenica sportiva (22.40, Rai 2)

La stagione calcistica 2022-2023 ha inizio. In coda alla prima giornata (posticipi esclusi) del nuovo campionato di serie A, l’appuntamento con la Domenica Sportiva, storico programma sportivo di casa Rai, si segnala anche per alcune novità: Alberto Rimedio sostituisce Jacopo Volpi alla conduzione e il nuovo cast di commentatori è così composto: Claudio Marchisio, Carolina Morace, Lia Capizzi e Anna Quiles. Come sempre sintesi, interviste e commenti sulle partite del nostro campionato.

Sex (23.45, Rai 3)

Sex è un programma in sei puntate che ha debuttato domenica 7 agosto in seconda serata su Rai 3. L'ideatrice e conduttrice è l'ex Iena Angela Rafanelli. La sua idea è chiara ed efficace: il sesso occupa un posto centrale nelle vite dell'essere umano, eppure se ne parla poco ed anche male. Ogni puntata di questa prima stagione ha dei temi specifici e si avvale della presenza di una pediatra e di uno psicologo. Si parla dunque di sesso con chiarezza ma anche con leggerezza: l’informazione diventa necessità.

Oggi sposi (21.25, Rete 4)

Commedia italiana che incrocia quattro storie con un comune denominatore: il tema del matrimonio. Età, culture, razze, estrazioni sociali: sarà talvolta complicato coniugare le componenti di un’unione, ma come ovvio che sia a fare la differenza è l’amore. Diretto da Luca Lucini, il film si avvale di un ricchissimo cast di volti noti. Soltanto per citarne qualcuno: Luca Argentero, Michele Placido, Isabella Ragonese, Gabriella Pession, Carolina Crescentini, Filippo Nigro, Renato Pozzetto, Francesco Montanari.

Sento la terra girare (21.25, Nove)

Ultimo spettacolo (ad oggi) firmato da Teresa Mannino e da lei portato per la prima volta in scena nel 2018. Temi ambientalisti (il mare inquinato, l’eccessivo utilizzo della plastica, la scarsità di acqua) in chiave comica e abbondanti frecciate alla società contemporanea, stupida fino all’autodistruzione. Ovviamente senza dimenticare l'autobiografia e la sua Palermo.

American Gangster (21.05, 20)

Nell'America degli anni '70, la storia (vera e piuttosto sensazionale) di Frank Lucas (detto Superfly), Re del mercato dell'eroina negli Stati Uniti degli anni '70. Ottimamente coadiuvato da un cast di attori capeggiato da Denzel Washington e Russell Crowe, Ridley Scott ha realizzato uno dei suoi migliori film degli anni 2000: un gangster movie solidissimo, narrato con ritmo incalzante ma distante da facili concessioni spettacolari.