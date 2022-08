Stasera in tv, 5 film e programmi di mercoledì 31 agosto 2022

Tante e variegate proposte nel palinsesto televisivo di oggi, 31 agosto: si parte con l’inaugurazione della 79a Mostra del Cinema di Venezia e si prosegue con i programmi d’informazione. E poi ancora film, musica e i gol del campionato di calcio italiano. Scopriamo qualche titolo in onda oggi.

Mostra del Cinema di Venezia – Cerimonia di apertura (18.45, Rai Movie)

La Mostra del Cinema di Venezia non ha bisogno di presentazioni: giunta all’edizione numero 79, è una delle indiscusse istituzioni culturali della nostra storia e, insieme al Festival di Cannes, la maggiore manifestazione cinematografica del mondo. Oggi ha inizio dunque la nuova edizione: la madrina di quest’anno è Rocío Muñoz Morales, che presenzia sia la cerimonia di apertura che quella di chiusura (e relativa premiazione).

RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 Live (20.45, Tv8)

L’Arena di Verona è la splendida cornice di una serata all’insegna delle canzoni più gettonate dell’estate 2022. Condotta da Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Jody Cecchetto, oltre ad ascoltare le tante hit lo show elegge la canzone vincitrice: la grande favorita è “La dolce vita”, cantata da Fedez, Tananai e Mara Sattei.

Insider – Dietro la verità (21.00, Iris)

Storia parallela di Jeffrey Wigand, licenziato di recente da una multinazionale del tabacco, e Lowell Bergman, il giornalista che vuole intervistarlo. Reduce dal suo capolavoro “Heat – La sfida”, Michael Mann continua a servirsi di strutture da film di genere per imbastire apologhi sulla moralità. Personaggi quasi sempre disillusi, spesso persi nella solitudine e in cerca di ultimi riscatti. Al Pacino è un gigante, ma il Russell Crowe ingrassato e dai capelli bianchi non è da meno.

Controcorrente Prima serata (21.20, Rete 4)

Rete 4 è il canale televisivo che, più di ogni altro, ha già messo in fila tutta la pattuglia incaricata di accompagnare il telespettatore verso le elezioni del 25 settembre. E così, da Giuseppe Brindisi a Nicola Porro, passando per Mario Giordano, ecco Veronica Gentili con la prima serata di “Controcorrente”. Servizi, news, curiosità, interviste e un po’ di polemiche.

Tg2 Sport – Speciale campionato (22.55, Rai 2)

Primo turno infrasettimanale per il campionato di calcio 2022-2023. Per l’occasione la redazione di Rai Sport trasmette uno speciale con i servizi dedicati alle partite, le interviste ai protagonisti della giornata calcistica, i commenti degli opinionisti. I match di questa giornata sono: Sassuolo-Milan; Inter-Cremonese; Roma – Monza (disputate ieri).Empoli-Verona; Sampdoria-Lazio; Udinese- Fiorentina; Juventus-Spezia; Napoli-Lecce (previste per oggi). Atalanta-Torino; Bologna- Salernitana (domani).